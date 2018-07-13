Трамп отправился в Шотландию играть в гольф и готовиться к встрече с Путиным

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп завершил в пятницу деловую часть своего рабочего визита в Великобританию. Глава Белого дома отправился на север страны играть в гольф на берегу Ирландского моря в собственном гольф-клубе и готовиться к предстоящей встрече с Владимиром Путиным.

Президентский самолет с Дональдом и Меланьей Трамп вечером в пятницу вылетел из аэропорта Стандстед и взял курс на шотландский аэропорт Глазго Прествик.

Оттуда глава Белого дома направится на принадлежащий ему гольф-курорт Trump Turnberry на побережье залива Ферт-оф-Клайд Ирландского моря, где президент и его супруга пробудут на отдыхе до воскресенья. О том, что Трамп будет готовиться там к своему первому саммиту с Путиным, который пройдет 16 июля в Хельсинки, ранее рассказал посол США в Великобритании Роберт Джонсон. Вылет президента США в Хельсинки ожидается в воскресенье.

За время рабочей части своего визита, продлившейся сутки, Трамп в четверг принял участие в банкете с участием ведущих представителей британского делового мира, устроенном в его честь в Бленхеймском дворце премьер-министром Терезой Мэй. В пятницу Трамп побывал на показательных совместных учениях американских и британских военнослужащих на территории Королевской военной академии в Сандхерсте.

В пятницу же он провел переговоры и совместную пресс-конференцию с Мэй и получил аудиенцию у королевы Великобритании Елизаветы II в Виндзорском замке. Базовым местом пребывания Трампа в течении прошедших суток был Уинфилд-Хаус - резиденция американского посла в Лондоне, расположенная на территории Риджентс-парка.