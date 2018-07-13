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Франция продолжит участвовать в военных операциях против ИГ в Сирии

Международная панорама
13 июля, 22:42 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 13, июля. /ТАСС

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что в ближайшие месяцы Париж продолжит предпринимать инициативы с целью урегулирования сирийского конфликта

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ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил в пятницу намерение Парижа продолжать участвовать в военных операциях в Сирии против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), но в то же время и содействовать возрождению страны. С такими словами глава государства выступил в министерстве вооруженных сил Франции.

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Речь была произнесена президентом после подписания им Закона о военной программе на 2019-2025 годы. Он выступал перед работниками военного ведомства, а также участниками парада в честь национального праздника страны, который будет проведен 14 июля на Елисейских полях.

"В апреле этого года, использовав химическое оружие против собственного народа, Башар Асад пересек ту запретную красную линию, которую я установил. Именно поэтому я принял тогда решение задействовать французские вооруженные силы совместно с нашими американскими и британскими союзниками, чтобы уничтожить объекты, связанные с химическим оружием и ранее уже выявленные на территории Сирии. Эта операция была абсолютно законной с точки зрения международного права и была проведена образцовым образом. Я горжусь тем, что сделали французские вооруженные силы", - сказал Макрон.

Он подчеркнул при этом, что "в ближайшие месяцы Франция продолжит предпринимать инициативы с целью урегулирования сирийского конфликта, в результате которого погибли и пропали без вести более 100 тыс. человек". "Коалиция, ведущая борьбу против ИГ, должна оставаться мобилизованной. И, даже если ее параметры изменятся, военное участие в ней Франции продолжится", - заверил Макрон.

Он отметил, что такие операции "будут сопровождаться и устремлением Франции содействовать реконструкции и развитию Сирии", что он считает "крайне важным". "Также это будет сопровождаться и действиями в политической сфере, которые Франция интенсифицировала в последние годы. В дальнейшем они будут только нарастать", - сказал Макрон.

ИГ отступает

"В настоящее время группировка "Исламское государство" потеряла занимаемую ранее территорию и оттеснена в долину Евфрата", - продолжил Макрон. "Франция совместно с силами [международной] коалиции активно участвует в этих боях. Скоро эта группировка лишится какой-либо территории", - добавил он.

"Но мы прекрасно понимаем, что проблема тем самым не будет окончательно урегулирована. Сирия в настоящее время страдает от ран войны, она разобщена и все еще является театром военных действий. Таким образом, она еще долгое время будет оставаться крупным источником дестабилизации всей региональной ситуации. В то же время силы ИГ, как и других подобных ей группировок, продолжают действовать также в Ираке и Афганистане, распространяя терроризм как по этому региону, так и по всему миру", - заключил президент.

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Персоны
Асад, Башар Хафез Макрон, Эмманюэль
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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