Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пенс считает, что Трамп добился успеха на саммите НАТО

Международная панорама
13 июля, 22:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июля. /ТАСС

В Брюсселе президент США ранее требовал, чтобы страны альянса увеличили военные расходы до уровня в 4% ВВП

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп укрепил на мировой арене американское лидерство и добился успеха на саммите НАТО в Брюсселе. Об этом заявил  вице-президент США Майкл Пенс на встрече с группой сторонников Республиканской партии в Чикаго (штат Иллинойс). Трансляция его выступления шла в YouTube.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Как Трамп пытается диктовать правила партнерам по НАТО

"Благодаря президенту Трампу наши союзники по НАТО увеличили расходы на финансирование альянса, - сказал Пенс. - Саммит НАТО в Брюсселе был успешным, наш альянс как никогда прочен. Президент Трамп укрепляет своими действиями американское лидерство в мире".

"Прошло полтора года с момента прихода президента Трампа в Белый дом, и эти месяцы были периодом, когда выполнялись наши предвыборные обещания, - продолжил Пенс. - Президент Трамп обещал укрепить наши вооруженные силы и подписал законопроект о самом значительном увеличении военных расходов со времен президента Рональда Рейгана".

На саммите НАТО в Брюсселе Трамп требовал, чтобы страны альянса не только выполняли обязательство о повышении военных расходов до 2% ВВП, но и увеличили расходы до уровня в 4%.

В настоящее время лишь восемь стран НАТО тратят на оборону больше 2% ВВП. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от американского ВВП.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
28-й саммит НАТО
Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели нашли тело подростка, пропавшего в горах под Сочи 10 дней назад
2
Букингемский дворец опроверг информацию об опоздании Трампа на чаепитие с Елизаветой II
3
Кремль раскрыл формат встречи Путина и Трампа
4
Трамп стал 12-м президентом США, встретившимся с королевой Елизаветой II
5
Порошенко пригрозил изоляцией странам, препятствующим вступлению Украины в НАТО
6
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
7
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!