Пенс считает, что Трамп добился успеха на саммите НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп укрепил на мировой арене американское лидерство и добился успеха на саммите НАТО в Брюсселе. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс на встрече с группой сторонников Республиканской партии в Чикаго (штат Иллинойс). Трансляция его выступления шла в YouTube.

"Благодаря президенту Трампу наши союзники по НАТО увеличили расходы на финансирование альянса, - сказал Пенс. - Саммит НАТО в Брюсселе был успешным, наш альянс как никогда прочен. Президент Трамп укрепляет своими действиями американское лидерство в мире".

"Прошло полтора года с момента прихода президента Трампа в Белый дом, и эти месяцы были периодом, когда выполнялись наши предвыборные обещания, - продолжил Пенс. - Президент Трамп обещал укрепить наши вооруженные силы и подписал законопроект о самом значительном увеличении военных расходов со времен президента Рональда Рейгана".

На саммите НАТО в Брюсселе Трамп требовал, чтобы страны альянса не только выполняли обязательство о повышении военных расходов до 2% ВВП, но и увеличили расходы до уровня в 4%.

В настоящее время лишь восемь стран НАТО тратят на оборону больше 2% ВВП. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от американского ВВП.