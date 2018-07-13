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Букингемский дворец опроверг информацию об опоздании Трампа на чаепитие с Елизаветой II

Международная панорама
13 июля, 23:26 UTC+3 ЛОНДОН Илья Дмитрячев, Максим Рыжков

Сообщается, что вся церемония прошла точно по расписанию

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ЛОНДОН, 13 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Президент США Дональд Трамп не опаздывал в пятницу на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете II, которую монарх предоставила ему и его супруге Меланье в Виндзорском замке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Букингемском дворце, тем самым опровергнув утверждения ряда СМИ о якобы имевшем место опоздании главы Белого дома на встречу с монархом.

"Он прибыл точно в назначенное время, информация об опоздании некорректна", - информировала представитель Букингемского дворца. Она подчеркнула, что вся церемония прошла точно по расписанию.

Дональд и Меланья Трамп пробыли вместе с королевой 57 минут, из них 47 - во внутренних покоях Виндзорского замка. По информации британских СМИ, это было почти на 20 минут дольше запланированного получаса.

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Персоны
Трамп, Дональд Елизавета II (королева Великобритании)
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