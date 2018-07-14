Трамп завершил визит в Великобританию

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп завершил в пятницу рабочий визит в Великобританию. Основным итогом двухдневной программы стало подтверждение того, что особые отношения между двумя странами сегодня все так же крепки, как и в середине прошлого века, когда премьер-министр Уинстон Черчилль впервые использовал этот термин в своей знаменитой Фултонской речи 1946 года.

Как показывают заявления Трампа на пресс-конференции с премьер-министром Терезой Мэй, Вашингтон и Лондон видят друг в друге ближайших союзников, несмотря на то, что иногда высказывания американского лидера, сделанные в преддверии визита, и позволяли в этом усомниться.

Отношения самого высокого уровня

"Я присвоил бы этим [особым] отношениям, если выбирать категорию, самый высокий уровень, - сказал Трамп на пресс-конференции по завершении переговоров с Мэй в загородной премьерской резиденции Чекерс. По словам американского президента, Соединенное Королевство - это "особая страна", в которой живут "особые люди". Он также напомнил, что его связи с Великобританией крепки еще и по той причине, что его мать родилась в Шотландии.

Стоит отметить, что Трамп во время общения с журналистами был очень учтив с Мэй, постоянно делая ей комплименты и отдавая должное ее лидерским качествам. "Она жесткий переговорщик, очень умный и решительный человек. Я куда больше хотел бы иметь ее своим другом, нежели чем врагом", - сказал американский президент.

Эти слова довольно сильно контрастировали с тем, что Трамп за день до визита сказал в интервью таблоиду Sun, предупредив, что мягкий вариант Brexit грозит "убить" будущую торговую сделку между Лондоном и Брюсселем. Он также признался, что экс-глава британского МИД Борис Джонсон, покинувший на этой неделе правительство из-за разногласий с Мэй, мог бы стать "отличным премьер- министром".

На пресс-конференции Трамп в традиционной для него манере назвал подобные предположения "ложными новостями" и рассказал, что, на самом деле, видит блестящее будущее для торговых отношений между странами. "Мы хотим торговать с Великобританией, а Великобритания хочет торговать с нами. Это [Brexit] отличная возможность сделать товарооборот между нами в два, три, четыре раза больше", - сказал он.

"Я не критиковал, у меня большое уважение к премьер-министру. Я сказал, что она должна принимать решения по поводу того, что ей делать. Но то, о чем я попросил Терезу, - гарантировать, что в нашей торговле не будет ограничений", - сказал президент США, отметив, что ЕС "ужасно обманули США", что "будет иметь свою цену". "Я также сказал, что эта женщина делает фантастическую, отличную работу", - сказал Трамп, вновь наградив Мэй комплиментом.

В преддверии саммита с Путиным

Встреча Мэй и Трампа прошла всего за три дня до намеченной на 16 июля первой полноформатной встречи американского президента с российским коллегой Владимиром Путиным в столице Финляндии. Неудивительно, что большое количество вопросов от журналистов было посвящено именно предстоящему саммиту.

"Я думаю, что у нас будет возможность выработать очень хорошие отношения с Россией и очень хорошие отношения с президентом Путиным. Я надеюсь на это", - отметил глава вашингтонской администрации.

Он также подчеркнул, что внутриполитические разногласия в США срывают нормализацию отношений с Россией. "Я думаю, что мы очень сильно пострадали от того, что я бы назвал "охотой на ведьм". Я бы даже это назвал подстроенной "охотой на ведьм", - подчеркнул лидер США.

О Крыме

При этом Трамп заявил, что отношения Москвы и Вашингтона могут нормализоваться и при условии дальнейшего пребывания Крыма в составе России.

У главы американской администрации поинтересовались, возможно ли улучшить отношения Москвы и Вашингтона, если Крым будет продолжать оставаться в составе РФ. "Да, я так думаю. Думаю, у меня бы установились очень хорошие отношения с президентом [России Владимиром] Путиным, если бы мы провели время вместе", - ответил Трамп.

"Когда дело касается Крыма, то речь идет о чем-то, что я унаследовал [от предшественника на посту президента США Барака Обамы]. Особо мне об этом сказать нечего, кроме того, что мы это рассмотрим, так же как я рассматриваю много других унаследованных катастроф. Мне сдали множество плохих карт, и я решаю эти проблемы одну за другой. И я знаю, как их решить", - заявил хозяин Белого дома.

При этом он несколько раз повторил, что по-прежнему активно выступает за сближение США с Россией. "Если мы ладим с другими странами, это хорошо. Если мы ладим с Китаем, Россией, то это хорошо, а не плохо", - сказал Трамп.

"Я встречался с ним [Путиным] два, может, три раза - два с половиной раза. И, если мы сможем выработать отношения, которые хороши для России, хороши для нас [США], хороши для всех - то это было бы замечательно!" - отметил он.

Встреча с Елизаветой II

Программа визита президента США также включала в себя чаепитие с королевой Елизаветой II. Монарх приняла Трампа и его супругу Меланью в пятницу в своей загородной резиденции - Виндзорском замке. Трамп стал 12-м президентом США, которому довелось получить аудиенцию у монарха. На веку правления Елизаветы Трамп - уже 13-й президент США, но с одним из них, Линдоном Джонсоном, она не встречалась.

Кроме того, нынешний глава американской администрации стал четвертым президентом своей страны, которого британский монарх принимала в Виндзоре. До сих пор это были Рональд Рейган в 1982 году, Джордж Буш в 2008 году и Барак Обама в 2016-м.

Интересно, что ряд СМИ, видимо, не разобравшись в тонкостях запутанного королевского этикета, поспешили сообщить, что хозяин Белого дома якобы опоздал на аудиенцию. В Букингемском дворце, куда корр. ТАСС обратился за комментарием, эту информацию решительно опровергли. "Он прибыл точно в назначенное время, информация об опоздании некорректна", - информировала представитель Букингемского дворца. Она подчеркнула, что вся церемония прошла точно по расписанию.

92-летняя Елизавета II ожидала президентскую чету во дворе замка. Туда, как и ожидалось, в 17:00 по местному времени (19:00 мск) подъехал кортеж главы американской администрации. Он двигался очень медленно.

Выйдя из автомобиля, Дональд и Меланья Трамп обменялись рукопожатиями с поприветствовавшей их королевой, после чего главы двух государств вместе обошли строй гвардейцев Колдстримского полка, одетых в красные мундиры и традиционные медвежьи шапки.

После этого королева, президент и его супруга отправились во внутренние помещения замка для совместного чаепития, которое состоялось в Дубовой комнате резиденции. В 2016 году там же у Елизаветы состоялась аналогичная встреча за чаем с Бараком Обамой и его супругой Мишель.

Дональд и Меланья Трамп пробыли вместе с королевой 57 минут, из них 47 - во внутренних покоях Виндзорского замка. По информации британских СМИ, это было почти на 20 минут дольше запланированного получаса.

Как избежать протестов

Многие наблюдатели обратили внимание на то, что вся программа нынешнего визита была сверстана таким образом, чтобы максимальным образом избежать передвижения президента США по Лондону. Это объясняется тем, что десятки тысяч человек, как и обещали, вышли на улицы города, протестуя против визита.

Самым массовым мероприятием оказалась демонстрация под лозунгом "Остановите Трампа", запрудившая людским потоком Трафальгарскую площадь и правительственную улицу Уайтхолл. От церкви Всех Святых по парадной улице лондонского Вест-Энда - Риджент-стрит на ту же Трафальгарскую площадь направился многотысячный "Женский марш", участницы которого несли транспаранты с феминистскими лозунгами и призывами осудить Brexit и отношение Трампа к женщинам. По данным газеты "Индепендент", в этих протестах приняли участие порядка 100 тыс. человек.

Тысячи протестующих против политики Трампа собрались и на Джордж-сквер (площадь короля Георга III) - центральной площади крупнейшего шотландского города Глазго, к югу от которого расположен гольф-курорт Trump Turnberry, где президент и его супруга пробудут на отдыхе до воскресенья.

Надувной Трамп

Одним из самых ярких моментов протестного дня стал запуск у стен парламента в центре британской столицы шестиметровой надувной фигуры, изображавшей Трампа в виде злого малыша в подгузнике с мобильным телефоном в руках. Для того, чтобы украсить лондонское небо пухлым малышом с копной светлых волос граждане собрали 16 тыс. фунтов стерлингов (более $21 тыс.).

Их инициативе дал "зеленый свет" мэр Лондона Садик Хан, который несколько раз резко критиковал хозяина Белого дома за его позицию по ряду вопросов, в том числе по отношению к мигрантам и женщинам.

Хотя сам Трамп вряд ли увидел вблизи протесты (разве что с вертолета, при помощи которого он передвигался от одного места до другого), очевидно, что об этой затее он знал, и удовольствия она президенту не доставила.

В интервью Sun он признался, что подобные насмешки над его персоной ему не по душе. "Я думаю, что когда они запускают надувные фигуры, чтобы я почувствовал их неприязнь, то у меня не остается причин, чтобы поехать в Лондон, - сказал он. - Лондон как город мне очень нравился. Я не был здесь долгое время, но если они демонстрируют мне неприязнь, то зачем мне здесь оставаться?".

Гольф перед Хельсинки

Именно поэтому в Лондоне президент США задерживаться и не стал. После встречи с ее величеством он вместе с супругой отбыл в Шотландию. Трамп разместился на принадлежащем ему гольф-курорте Trump Turnberry на побережье залива Ферт-оф-Клайд Ирландского моря. Здесь президентская чета пробудет на отдыхе до воскресенья.

Однако одной игрой в гольф уикенд Трампа не ограничится. Как ранее рассказал посол США в Великобритании Роберт Джонсон, Трамп намерен потратить часть времени в Шотландии на подготовку к саммиту с Владимиром Путиным.

Эта встреча станет последним пунктом его европейского турне, стартовавшего еще во вторник и включавшего также саммит НАТО в Брюсселе. Однако, если принять во внимание интерес СМИ к первой полноформатной встрече лидеров России и США (на аккредитацию подали заявки 1436 журналистов), пунктом самым важным.