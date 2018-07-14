СМИ: Трамп остановится в Хельсинки в отеле Hilton

ХЕЛЬСИНКИ, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья прибудут в Хельсинки в воскресенье для встречи в понедельник с президентом РФ Владимиром Путиным и остановятся в отеле Hilton Kalastajantorppa. Об этом сообщила в пятницу газета Helsingin Sanomat.

"Трамп и его супруга прибудут в Финляндию в воскресенье в 21:00 по местному времени (совпадает с московским). Они остановятся в отеле Hilton Kalastajantorppa", - пишет издание.

Отель Hilton Kalastajantorppa находится в районе Мунккиниеми на берегу моря примерно в 15 минутах езды от центра города и уже неоднократно принимал официальные мероприятия и конференции разного уровня. Так, например, напоминает газета Iltalehti, в 2014 году там встречались премьер-министры стран Северной Европы, Великобритании и стран Балтии для обсуждения будущего и экономических перспектив севера Европы, а в 2012 году там организовали встречу восьми президентов стран ЕС, обсуждавших, среди прочего, экономическую ситуацию в Греции.

В отеле, помимо здания для размещения туристов и участников встреч, есть также отдельное здание для конференций. Всего в Hilton 238 номеров, 17 переговорных комнат и подогреваемый бассейн с финскими саунами.