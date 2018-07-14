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Помпео призвал США и Мексику вместе решать все трансграничные проблемы

Международная панорама
14 июля, 1:11 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, июля. /ТАСС

Госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что две страны являются соседями и партнерами

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ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил в пятницу, что США и Мексика должны вместе решать все трансграничные проблемы, связанные с преступными группировками и миграцией.

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"Мы - соседи и партнеры. Мы вместе должны обеспечивать безопасность по обе стороны границы, противодействовать трансграничным преступным группам, которые контрабандным путем переправляют наркотики и оружие. Мы [США] признаем, что спрос на наркотики существует главным образом на нашей стороне границы", - отметил он, выступая по итогам своего визита в Мехико на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Луисом Видегараем. Трансляция пресс-конференции велась на сайте Госдепартамента.

По словам госсекретаря, у него состоялись "продуктивные встречи" с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, а также с избранным президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (победил на выборах 1 июля и приступит к исполнению своих обязанностей 1 декабря - прим. ТАСС). "Мы обсудили вопросы двусторонних отношений. Я подчеркнул, что для наших стран важно иметь крепкие, справедливые и взаимовыгодные торговые отношения. Кроме того, я подчеркнул важность решения приграничных проблем", - сказал Помпео.

Госсекретарь указал, что "с нетерпением ожидает начала работы с Лопесом Обрадором", с которым он обменялся мнениями по поводу того, как "США и Мексика могут совместно продвигаться в достижении общих целей, связанных с экономикой и обеспечением охраны границы". Помпео в этой поездке в Мехико сопровождали советник и зять президента Трампа Джаред Кушнер, министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен и министр финансов Стивен Мнучин.

Приход Трампа на пост президента США внес заметную напряженность в отношения Вашингтона и Мехико. Его намерение построить стену на совместной границе, риторика в отношении мигрантов и введение пошлин на импортируемую в том числе из латиноамериканской страны продукцию не пошли на пользу развитию двусторонних связей. Кроме того, до сих пор остается неясной судьба Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), на пересмотре условий которого настаивает администрация Трампа.

Тем не менее, Лопес Обрадор в ходе предвыборной кампании выступал за достижение договоренностей с Вашингтоном и говорил о готовности встретиться с Трампом. После победы на выборах политик побеседовал по телефону с президентом США и сообщил, что Трампу будет направлено приглашение на инаугурацию 1 декабря.

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Миграционная политика Трампа
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Трамп, Дональд Мнучин, Стивен Пенья Ньето, Энрике Помпео, Майкл (Майк)
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