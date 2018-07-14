Bloomberg: планы проведения саммита Трампа и Путина остаются в силе

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки намечена по-прежнему на 16 июля. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

"Он [саммит] в силе", - приводит агентство ответ Сандерс.

Ранее в пятницу лидеры Демократической партии в Конгрессе США призвали к отмене встречи в верхах после того, как заместитель министра юстиции Род Розенстайн объявил о предъявлении заочных обвинении 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки РФ в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход американских выборов в 2016 году. По мнению лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера, Трампу следовало бы отменить встречу с Путиным "до тех пор, пока Россия не предпримет наглядных и транспарентных шагов с тем, чтобы доказать, что она не будет вмешиваться в будущие выборы" в США.

Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.