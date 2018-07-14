Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bloomberg: планы проведения саммита Трампа и Путина остаются в силе

Международная панорама
14 июля, 1:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июля. /ТАСС

Ранее в США призвали президента страны отменить встречу до тех пор, "пока Россия не предпримет наглядных и транспарентных шагов с тем, чтобы доказать, что она не будет вмешиваться в будущие выборы"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки намечена по-прежнему на 16 июля. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин

Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Он [саммит] в силе", - приводит агентство ответ Сандерс.

Ранее в пятницу лидеры Демократической партии в Конгрессе США призвали к отмене встречи в верхах после того, как заместитель министра юстиции Род Розенстайн объявил о предъявлении заочных обвинении 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки РФ в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход американских выборов в 2016 году. По мнению лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера, Трампу следовало бы отменить встречу с Путиным "до тех пор, пока Россия не предпримет наглядных и транспарентных шагов с тем, чтобы доказать, что она не будет вмешиваться в будущие выборы" в США.

Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки Разногласия РФ и США в киберпространстве
Персоны
Сандерс, Сара Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия Финляндия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп назвал возможным улучшение отношений США и РФ при сохранении Крыма в составе России
2
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
3
Спасатели нашли тело подростка, пропавшего в горах под Сочи 10 дней назад
4
Букингемский дворец опроверг информацию об опоздании Трампа на чаепитие с Елизаветой II
5
Кремль раскрыл формат встречи Путина и Трампа
6
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
7
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!