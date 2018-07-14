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СБ ООН разрешил поставку в КНДР оборудования для связи между военными двух Корей

Международная панорама
14 июля, 1:37 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Мария Хренова

Ранее с соответствующим запросом обратился постпред Южной Кореи

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ООН, 14 июля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР в пятницу поддержал заявку Республики Корея на исключение из списка товаров военного назначения, запрещенных для поставок Пхеньяну, оборудования для восстановления работы линий связи между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи. Об этом сообщил ТАСС в субботу дипломатический источник.

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"Запрос постпреда Южной Кореи был поддержан комитетом 1718", - сообщил собеседник ТАСС, отвечая на вопрос о принятом решении.

"В соответствии с резолюцией 2397, позволяющей комитету предоставлять исключения в конкретных случаях для любых целей, согласующихся с задачами соответствующих резолюций СБ ООН, я направляю в комитет заявку со стороны правительства Республики Корея об исключении, касающуюся восстановления военных линий связи", - говорится в запросе южнокорейского постпреда Чхо Тэ Юля (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

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