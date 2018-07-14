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Член Политбюро ЦК КПК: денуклеаризация Корейского полуострова не должна останавливаться

Международная панорама
14 июля, 7:25 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 14, июля. /ТАСС

Ян Цзечи добавил, что в последнее время обстановка в регионе стала нормализовываться

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ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Процесс ядерного разоружения КНДР и урегулирования межкорейских отношений не должен приостанавливаться и потому требует постоянных усилий всех заинтересованных сторон. Об этом в субботу заявил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), начальник Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

"В последнее время обстановка на Корейском полуострове стала нормализовываться, и урегулирование существующей там проблемы осуществляется в правильном направлении. Таких изменений удалось добиться нелегким трудом, поэтому все заинтересованные стороны должны это вдвойне ценить, - заявил он, выступая на открытии седьмого Глобального форума мира в пекинском университете "Цинхуа". - Следует отметить, что проблема полуострова имеет комплексный специфический характер и требует содействия каждого из участников процесса урегулирования. От них требуются напряженные непрерывные усилия".

По словам Ян Цзечи, Пекин продолжит оказывать содействие денуклеаризации КНДР, а также поддерживать мирный диалог, который обеспечит стабильность на Корейском полуострове. "Мы заинтересованы в консолидации усилий с прочими сторонами и будем по-прежнему активно содействовать созданию мирного механизма, который приведет к ядерному разоружению полуострова", - резюмировал он.

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