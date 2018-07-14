Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Переговоры Путина и Трампа могут продлиться три часа

Международная панорама
14 июля, 9:58 дата обновления: 14 июля, 10:22 UTC+3

По данным официального сервиса для прессы #HELSINKI2018, предполагаемое время общения двух лидеров включает пресс-конференцию

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

© Михаил Метцель/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 14 июля. /ТАСС/. Общее время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Хельсинки может составить около трех часов вместе с пресс-конференцией. Это следует из программы российско-американского саммита, размещенной в официальном мобильном приложении для журналистов #HELSINKI2018.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин

Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

Там указано, что в понедельник, 16 июля президенты должны начать в президентском дворце рабочий обед в 13:15 по местному времени (совпадает с московским), тогда же состоится и их встреча тет-а-тет. При этом уже в 16:00 Путин, согласно графику, будет проводить двустороннюю встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.
 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Персоны
Трамп, Дональд Ниинистё, Саули Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Сирия Россия Вьетнам Финляндия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNBC: гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км
2
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
3
Переговоры Путина и Трампа могут продлиться три часа
4
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
5
В Кемерове начался снос торгового центра "Зимняя вишня"
6
Сын адмирала и страж Олимпиады: чем известен новый глава МИД Великобритании Джереми Хант
7
Матвиенко возмутил запуск беспилотников "Почты России" на фоне низких зарплат почтальонов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!