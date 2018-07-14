Глава МИД ФРГ считает, что увеличение военных расходов до 4% ВВП не сделает мир безопаснее

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Увеличение странами НАТО военных расходов до 4% от их ВВП не сделало бы мир безопаснее. Такое мнение высказал в субботу глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы знаем, что мир и безопасность не даются даром, но 4% ВВП расходов на оборону не сделали бы наш мир безопаснее", - написал он в сети микроблогов Twitter. "Вместо этого нам нужно снова добиться большего уважения к правилам и международному порядку", - подчеркнул Маас.

11 июля по итогам первого дня саммита НАТО в Брюсселе были утверждены национальные планы стран - членов блока (без учета США) по увеличению своих военных расходов к 2024 году на общую сумму $266 млрд. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что те не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Он потребовал от всех стран - участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП.

Во время выступления на саммите Трамп предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.