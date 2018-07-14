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Reuters: в центре столицы Сомали взорвался автомобиль

Международная панорама
14 июля, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

По данным агентства, полиция обстреляла машину, движущуюся на высокой скорости по направлению к президентскому дворцу

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ТАСС, 14 июля. Автомобиль взорвался в центре столицы Сомали Могадишо в субботу недалеко от президентского дворца. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, полиция обстреляла машину, движущуюся на высокой скорости по направлению к президентскому дворцу, после чего она взорвалась.

Ранее агентство AFP сообщало о двух мощных взрывах, прогремевших неподалеку от президентского дворца в Могадишо.

Информации о возможных разрушениях или жертвах на данный момент нет, о других обстоятельствах происшествия также не сообщается.

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