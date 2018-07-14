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Радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 30 ракет и снарядов

Международная панорама
14 июля, 13:26 дата обновления: 14 июля, 14:44 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 14, июля. /ТАСС

В Армии обороны Израиля сообщили, что залпы были сделаны по гражданским объектам

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© EPA-EFE/HAITHAM IMAD

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июля. /ТАСС/. Радикалы из сектора Газа выпустили более 30 ракет и минометных снарядов по территории Израиля за ночь в субботу. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

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"В течение ночи в субботу террористы ХАМАС выпустили более 30 снарядов по гражданским целям в Израиле, - написал он. - Армия отвечала нанесением ударов по военным целям [в секторе Газа], включая террористические тоннели". Конрикус подчеркнул, что "ответственность за происходящее несет движение ХАМАС", которое удерживает власть в палестинском приморском анклаве с 2007 года.

Ночью в субботу истребители ВВС Израиля нанесли удары по подземному тоннелю и еще нескольким военным целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на столкновения на границе с сектором в пятницу, а также на продолжающиеся ежедневно запуски горящих воздушных шаров из сектора на израильскую территорию, сообщили ранее военные. Во время нанесения ударов было зафиксировано до 17 запусков ракет по израильской территории из палестинского анклава, пять из которых были перехвачены израильской системой ПВО "Железный купол".

В ответ Израиль поразил с воздуха в секторе еще один тоннель, прорытый радикалами в сторону израильской территории. Вслед за этим по территории еврейского государства из сектора Газа было запущено еще 14 снарядов и ракет. "Железный купол" перехватил одну ракету, указали военные. О пострадавших в результате обстрелов сообщений не поступало.

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Палестинские радикалы начали запускать горящие воздушные змеи и шары в сторону Израиля в ходе стартовавшей в конце марта у забора безопасности на границе сектора Газа массовой протестной акции, получившей название "Марш возвращения". Каждую пятницу демонстрации у границы сектора оборачиваются столкновениями и беспорядками. Всего, по данным палестинского минздрава, с 30 марта в стычках в приграничных с Израилем районах сектора Газа погибли более 120 арабов, более 13 тыс. жителей сектора получили ранения.

Также военные сообщаеют, что сирены воздушной тревоги сработали в субботу в нескольких районах на юге Израиля, расположенных у сектора Газа. 

"Сирены воздушной тревоги звучат в региональных советах Шаар ха-Негев, Хоф-Ашкелон и Эшколь (расположены поблизости от сектора Газа - прим. ТАСС)", - говорится в документе. Там отмечается также, что "армия наносит удары по террористическим объектам в секторе Газа", однако никаких подробностей относительно этих ударов не приводится.

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