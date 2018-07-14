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Трамп в очередной раз обвинил Обаму в бездействии в отношении "вмешательства" РФ в выборы

Международная панорама
14 июля, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Президент США задался вопросом, почему предыдущая администрация должным образом не отреагировала на информацию ФБР

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ТАСС, 14 июля. Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию экс-президента Барака Обамы в бездействии в отношении приписываемого двенадцати россиянам вмешательства в американские выборы. Об этом он написал на своей странице в Twitter в субботу.

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"Истории, которые вы вчера слышали о двенадцати россиянах, имели место во время правления администрации Обамы, не во время администрации Трампа. Почему они (администрация Обамы) ничего не делали в то время, особенно когда стало известно, что ФБР информировало об этом администрацию Обамы до выборов, в сентябре?" - написал президент.

13 июля американские власти предъявили заочные обвинения двенадцати предполагаемым сотрудникам российской военной разведки в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году. Спецпрокурор Роберт Мюллер уже больше года ведет расследование утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на выборы.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
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