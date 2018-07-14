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Kuwаit Airways приостановила полеты в аэропорт Эн-Наджафа по соображениям безопасности

Международная панорама
14 июля, 14:19 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 14, июля. /ТАСС

Ранее в аэропорт ворвались участники акций протеста, временно парализовав работу воздушной гавани

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 14 июля. /ТАСС/. Кувейтская авиакомпания Kuwаit Airways временно отменила рейсы в международный аэропорт города Эн-Наджаф на юге Ирака по соображениям безопасности. Об этом говорится в заявлении авиаперевозчика, опубликованном в субботу на официальной странице в Twitter.

В тексте отмечается, что полеты приостановлены с 14 июля до дальнейшего уведомления по причине "сложившейся в аэропорту Эн-Наджафа ситуации в сфере безопасности".

Накануне сотни протестующих ворвались в международный аэропорт Эн-Наджафа, временно парализовав работу воздушной гавани. Позднее объект освободили силовики. В столкновениях пострадали десятки человек, один протестующий погиб. В администрации аэропорта заявили, что готовы принимать рейсы и потребовали провести расследование инцидента, обвинив в случившемся региональные власти.

По данным телеканала Sky News Arabia, для обеспечения безопасности в аэропорт Эн-Наджафа направлены элитные подразделения армейского спецназа по борьбе с терроризмом.

Протесты в южных провинциях Ирака начались неделю назад, они вызваны недовольством местных жителей перебоями с водой и электричеством на фоне установившейся в регионе жаркой погоды. Митингующие требуют от правительства немедленно решить проблему с базовыми услугами, а также обеспечить местных жителей рабочими местами. Мирные демонстрации, начавшиеся в Басре, к субботе охватили практически все южные провинции Ирака - Ди-Кар, Майсан, Эн-Наджаф, Кербелу, Бабиль.

Власти Ирака перевели силовые структуры в повышенную боеготовность и заявили, что примут меры против подстрекателей, использующих мирные акции в своих целях.

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