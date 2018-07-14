Аббас на встрече с Путиным назвал планы Израиля по поселениям главной проблемой Палестины

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Поселенческая активность Израиля является сейчас важнейшей проблемой для Палестины, заявил в субботу палестинский лидер Махмуд Аббас на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"Поселенческая деятельность Израиля - для нас это проблема, представляющая наибольшую важность, это очень опасно, мы пытаемся использовать все возможные средства для того, чтобы противостоять действиям Израиля", - сказал Аббас.

По его словам, сегодня Ближний Восток и Палестина "переживают очень сложное время", "появляется очередной кризис". "В первую очередь, это попытки и планы Израиля по новым поселениям", - уточнил палестинский президент. Он подчеркнул, что эта проблема "очень сильно волнует" Палестину. Как рассказал Аббас, тысячам людей "приходится не спать днем и ночью, чтобы израильскому руководству не удалось реализовать свои планы".

Также Аббас отметил, что "не лучший период в своей истории" переживают отношения Палестины и США. "Мы остановили все наши контакты с американцами, это связано с тем, что они пытаются реализовать так называемую сделку века и, мы считаем, что первым шагом на пути реализации этого плана стал перенос посольства США [в Израиле] в Иерусалим", - отметил палестинский лидер. Аббас также посетовал, что Вашингтон, по его словам, решил "удалить со стола переговоров" тему палестинских беженцев. "В общем, мы недовольны, мы противостоим попыткам американцев навязать свои решения для самых чувствительных проблем", - заметил президент Палестины.

Поселенческий вопрос

Непрекращающееся строительство в еврейских поселениях на Западном берегу Иордана - одно из препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетиями палестино-израильского конфликта. 23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных арабских территориях. Израильская сторона тогда же заявила, что не будет выполнять положения этого документа. В конце августа 2017 года Нетаньяху сообщил, что еврейское государство продолжит строить и развивать поселения на Западном берегу Иордана.

Перенос посольства США в Израиле

14 мая в Иерусалиме после официального признания его американским президентом Дональдом Трампом столицей еврейского государства состоялась церемония открытия посольства США в Израиле. Премьер-министр Палестины Рами Хамдалла заявил, что решение Вашингтона о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим является актом агрессии в отношении палестинского народа.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.