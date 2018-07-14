Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аббас на встрече с Путиным назвал планы Израиля по поселениям главной проблемой Палестины

Международная панорама
14 июля, 14:58 дата обновления: 14 июля, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

По словам палестинского лидера, ближневосточный регион "переживают очень сложное время"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Поселенческая активность Израиля является сейчас важнейшей проблемой для Палестины, заявил в субботу палестинский лидер Махмуд Аббас на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Смотрите также
Дым у границы Израиля и сектора Газа

Что стоит за обострением ситуации в секторе Газа

"Поселенческая деятельность Израиля - для нас это проблема, представляющая наибольшую важность, это очень опасно, мы пытаемся использовать все возможные средства для того, чтобы противостоять действиям Израиля", - сказал Аббас.

По его словам, сегодня Ближний Восток и Палестина "переживают очень сложное время", "появляется очередной кризис". "В первую очередь, это попытки и планы Израиля по новым поселениям", - уточнил палестинский президент. Он подчеркнул, что эта проблема "очень сильно волнует" Палестину. Как рассказал Аббас, тысячам людей "приходится не спать днем и ночью, чтобы израильскому руководству не удалось реализовать свои планы".

Также Аббас отметил, что "не лучший период в своей истории" переживают отношения Палестины и США. "Мы остановили все наши контакты с американцами, это связано с тем, что они пытаются реализовать так называемую сделку века и, мы считаем, что первым шагом на пути реализации этого плана стал перенос посольства США [в Израиле] в Иерусалим", - отметил палестинский лидер. Аббас также посетовал, что Вашингтон, по его словам, решил "удалить со стола переговоров" тему палестинских беженцев. "В общем, мы недовольны, мы противостоим попыткам американцев навязать свои решения для самых чувствительных проблем", - заметил президент Палестины.

Поселенческий вопрос

Непрекращающееся строительство в еврейских поселениях на Западном берегу Иордана - одно из препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетиями палестино-израильского конфликта. 23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных арабских территориях. Израильская сторона тогда же заявила, что не будет выполнять положения этого документа. В конце августа 2017 года Нетаньяху сообщил, что еврейское государство продолжит строить и развивать поселения на Западном берегу Иордана.

Перенос посольства США в Израиле

14 мая в Иерусалиме после официального признания его американским президентом Дональдом Трампом столицей еврейского государства состоялась церемония открытия посольства США в Израиле. Премьер-министр Палестины Рами Хамдалла заявил, что решение Вашингтона о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим является актом агрессии в отношении палестинского народа.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
Персоны
Аббас, Махмуд Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Палестина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
2
Южная Корея вызвала военного атташе РФ из-за нарушения зоны ПВО бомбардировщиками
3
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
4
CNBC: гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км
5
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
6
СМИ: полиция Хельсинки не рекомендует наблюдать за кортежами Путина и Трампа из окон
7
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!