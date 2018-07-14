Израиль атаковал десятки военных целей в секторе Газа в ответ на обстрелы

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля атаковала в субботу в ходе третьей волны ответных ударов десятки военных целей ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба в распространенном коммюнике.

"За последний час армия атаковала десятки военных целей в четырех принадлежащих террористической организации ХАМАС военных лагерях в секторе Газа, - говорится в документе. - Атаке подверглась штаб-квартира батальона ХАМАС в Бейт-Лахии, где были атакованы тренировочные базы, склады оружия, штаб и офисы. Там же располагались склады военно-морских сил ХАМАС". В документе отмечается, что "удары были произведены в ответ на террористические действия ХАМАС против суверенитета Израиля и его граждан в районе забора безопасности на границе и продолжающиеся запуски шаров с прикрепленными горящими предметами, а также запуски ракет из сектора Газа по южным районам Израиля в ночь на субботу".

"ХАМАС продолжает вести террористическую деятельность против израильских граждан и инфраструктуры безопасности, что нарушает суверенитет Израиля и угрожает гражданам Израиля и силам безопасности", - продолжили военные. "Армия обороны Израиля считает террористическую деятельность ХАМАС агрессией, готова к любому развитию событий и продолжит выполнять свою миссию по защите граждан Израиля", - добавили в пресс-службе.

Всего к настоящему моменту за субботу радикалы из сектора Газа выпустили более 50 ракет и минометных снарядов по еврейскому государству, сообщил в ходе брифинга для журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус. По его словам, армия поразила в ответ не менее четырех десятков военных целей в секторе Газа.