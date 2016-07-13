СМИ: полиция Хельсинки не рекомендует наблюдать за кортежами Путина и Трампа из окон

ХЕЛЬСИНКИ, 14 июля. /ТАСС/. Полиция Хельсинки не рекомендует наблюдать из окон и с балконов за перемещением кортежей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время их встречи в финской столице. Об этом сообщила в субботу газета Iltalehti.

"Не стоит находиться у окон и на балконах, если видно, что приближается кортеж. Не стоит также открывать окна. Мы не можем следить за всеми горожанами, но это наверняка привлечет наше внимание и внимание служб безопасности гостей. Это может привести к проведению дополнительных операций", - приводит издание слова Хейкки Копперойнена из столичного полицейского управления.

Он пояснил, что полиция может прийти с инспекцией домой к человеку, нарушающему это предупреждение. При этом наблюдать за кортежами можно будет, например, из песчаной зоны парка на улице Южная Эспланада и со ступенек здания финского парламента.

Ранее в полиции сообщили, что часть центра Хельсинки будет перекрыта в связи со встречей двух президентов. Изменения в движении в особенности затронут несколько улиц в центре столицы, вокруг президентского дворца, где состоится встреча, и улицу Маннергейма - одну из главных улиц Хельсинки. На время передвижения кортежей будут закрыты для проезда другого транспорта и некоторые улицы в районе аэропорта Хельсинки-Вантаа.

О встрече

Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.