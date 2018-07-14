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Президент Молдавии сообщил, что осенью посетит Россию с официальным визитом

Международная панорама
14 июля, 18:26 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 14, июля. /ТАСС

Также Додон поблагодарил Путина за поддержку усилий республики по получению статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе

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КИШИНЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон посетит Россию с официальным визитом по приглашению Владимира Путина осенью. Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам состоявшейся в субботу встречи в Кремле с российским лидером.

"Выразил искреннюю признательность президенту России за приглашение совершить официальный визит в Российскую Федерацию осенью этого года в согласованные сроки. Уверен, что этот визит станет существенным вкладом в развитие долгосрочных стратегических партнерских отношений Республики Молдова и Российской Федерации", - отметил Додон. Он выразил уверенность, что абсолютное большинство граждан Молдавии поддерживает его позицию по продвижению курса на "стратегическое партнерство и сохранение исторически сложившихся дружеских отношений с Российской Федерацией".

Додон поблагодарил Путина за поддержку усилий республики по получению статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе и отметил важность стратегического сотрудничества с Россией для Молдавии. "Отметили позитивные сдвиги в развитии торгово-экономического сотрудничества, увеличении товарооборота между Молдовой и Россией", - отметил он.

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Персоны
Додон, Игорь Путин, Владимир Владимирович
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