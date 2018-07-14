Скотленд-Ярд собрал более 400 вещественных доказательств по инциденту в Эймсбери

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Следователи полиции Лондона собрали уже более 400 вещественных доказательств, имеющих отношение к инциденту с отравлением британцев Дон Стёрджес и Чарльза Роули нервно-паралитическим веществом в Эймсбери. Об этом в субботу сообщило контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, которое ведет данное расследование.

"На сегодняшний день в рамках расследования инцидента в Эймсбери изъято более 400 вещественных доказательств, среди которых значительное количество потенциально заражено, они направлены в военную научно-техническую лабораторию [в Портон-Дауне] для проведения анализа. Эти доказательства включают и маленькую бутылку, которая была изъята в доме на Магглтон-роуд [в Эймсбери] и которая, как полагают теперь следователи, была источником заражения Чарли и Дон", - сказано в направленном в ТАСС заявлении.

В нем также отмечается, что "ведется работа по установлению, происходило ли это нервно-паралитическое вещество из той же партии, которая была использована при нападении на Сергея и Юлию Скрипалей в марте".

"Это остается основной линией расследования, осуществляемого следственной группой", - отмечено в сообщении Скотленд-Ярда.

Инцидент в Эймсбери

30 июня Чарльза Роули и его подругу Дон Стёрджес госпитализировали в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии. Вечером 8 июля Скотленд-Ярд сообщил, что Стерджес скончалась. Следователи открыли дело об убийстве. Сам Роули пришел со временем в сознание и был допрошен полицией.

Ранее ведущее расследование инцидента в Эймсбери контртеррористическое подразделение полиции Лондона выступило с утверждением, что Стёрджес и Роули подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте в Солсбери, предположительно, были отравлены Скрипали. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту в Солсбери.

В пятницу Скотленд-Ярд сообщил, что обнаружил бутылку со следами "Новичка" в доме у Роули. Британский МИД сразу после этого проинформировал, что эксперты Организации по запрещению химического оружия по запросу Лондона посетят на следующей неделе Великобританию, чтобы подтвердить тип отравляющего вещества, найденного в Эймсбери.