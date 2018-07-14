Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Израиль нанес удар по многоэтажному зданию в секторе Газа

Международная панорама
14 июля, 18:51 дата обновления: 14 июля, 19:07 UTC+3

Отмечается, что находившихся в здании людей заранее предупредили об атаке

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июля. /ТАСС/. Израиль нанес удар по многоэтажному зданию ХАМАС в лагере беженцев в секторе Газа, предупредив находившихся в нем людей о предстоящей атаке. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном коммюнике.

Смотрите также
Дым у границы Израиля и сектора Газа

Что стоит за обострением ситуации в секторе Газа

"Армия нанесла удар по многоэтажному зданию в лагере беженцев в северной части сектора Газа, где посреди застроенного района находился тренировочный лагерь ХАМАС", - говорится в документе. "Находившиеся в здании люди были заранее предупреждены армией об атаке", - добавили военные.

В армии сообщили, что "под зданием был прорыт тренировочный тоннель, использовавшийся для боевых учений, который был соединен с обширной сетью подземных ходов, прорытых ХАМАС по всему сектору Газа". "Здание, предназначенное для общественных нужд, было превращено в тренировочный лагерь ХАМАС", - заявили военные.

Ранее в субботу радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю не менее 55 ракет и минометных снарядов, сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус. По данным военных, 10 из них были перехвачены системой ПВО Израиля "Железный купол". "О пострадавших в результате ракетных и минометных обстрелов информации на настоящий момент нет", - добавил Конрикус.

Представитель армии подтвердил, что Израиль атаковал в ответ десятки военных целей на территории сектора Газа. По словам Конрикуса, ранее в субботу были нанесены удары по 40 военным объектам ХАМАС на территории приморского палестинского анклава. Ночью были разрушены с воздуха два тоннеля, прорытых ХАМАС под границей Израиля с сектором Газа, добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Французская пилотажная группа перепутала цвета флага республики на Национальном празднике
2
В Москве похоронили внука Брежнева
3
Сборной Бельгии вручены бронзовые медали чемпионата мира по футболу
4
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
5
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
6
Скотленд-Ярд собрал более 400 вещественных доказательств по инциденту в Эймсбери
7
Сотруднику парка в Челябинске при ремонте аттракциона оторвало ногу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!