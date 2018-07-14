Израиль нанес удар по многоэтажному зданию в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июля. /ТАСС/. Израиль нанес удар по многоэтажному зданию ХАМАС в лагере беженцев в секторе Газа, предупредив находившихся в нем людей о предстоящей атаке. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном коммюнике.

"Армия нанесла удар по многоэтажному зданию в лагере беженцев в северной части сектора Газа, где посреди застроенного района находился тренировочный лагерь ХАМАС", - говорится в документе. "Находившиеся в здании люди были заранее предупреждены армией об атаке", - добавили военные.

В армии сообщили, что "под зданием был прорыт тренировочный тоннель, использовавшийся для боевых учений, который был соединен с обширной сетью подземных ходов, прорытых ХАМАС по всему сектору Газа". "Здание, предназначенное для общественных нужд, было превращено в тренировочный лагерь ХАМАС", - заявили военные.

Ранее в субботу радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю не менее 55 ракет и минометных снарядов, сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус. По данным военных, 10 из них были перехвачены системой ПВО Израиля "Железный купол". "О пострадавших в результате ракетных и минометных обстрелов информации на настоящий момент нет", - добавил Конрикус.

Представитель армии подтвердил, что Израиль атаковал в ответ десятки военных целей на территории сектора Газа. По словам Конрикуса, ранее в субботу были нанесены удары по 40 военным объектам ХАМАС на территории приморского палестинского анклава. Ночью были разрушены с воздуха два тоннеля, прорытых ХАМАС под границей Израиля с сектором Газа, добавил он.