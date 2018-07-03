Президент Колумбии попросил Трампа уговорить Путина отказаться от поддержки режима Мадуро

БОГОТА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в субботу попросил главу США Дональда Трампа обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Венесуэле и добиться от него отказа от поддержки режима Николаса Мадуро.

"Чтобы помочь разрешить кризис в Венесуэле, я прошу президента [Дональда] Трампа добиться от [президента РФ Владимира] Путина прекращения поддержки режима [главы Венесуэлы Николаса] Мадуро", - написал Сантос в своем Twitter.

Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки.

В последние годы Боливарианская Республика переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Ежедневный рост цен в Венесуэле в июне этого года достиг 2,8%, а с начала года инфляция превысила 4600%. Официальные данные о росте потребительских цен в стране не публикуются уже длительное время.