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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Президент Колумбии попросил Трампа уговорить Путина отказаться от поддержки режима Мадуро
В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис

БОГОТА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в субботу попросил главу США Дональда Трампа обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Венесуэле и добиться от него отказа от поддержки режима Николаса Мадуро.

"Чтобы помочь разрешить кризис в Венесуэле, я прошу президента [Дональда] Трампа добиться от [президента РФ Владимира] Путина прекращения поддержки режима [главы Венесуэлы Николаса] Мадуро", - написал Сантос в своем Twitter.

Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки.

В последние годы Боливарианская Республика переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Ежедневный рост цен в Венесуэле в июне этого года достиг 2,8%, а с начала года инфляция превысила 4600%. Официальные данные о росте потребительских цен в стране не публикуются уже длительное время.

Теги
СШАКолумбияВенесуэлаРоссия
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