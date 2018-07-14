Могерини: ЕС поддерживает деятельность Правительства национального согласия Ливии

КАИР, 14 июля. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) полностью поддерживает деятельность ливийского Правительства национального согласия (ПНС), направленную на восстановление безопасности а стране. Об этом заявила в субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по завершению встречи с главой ПНС Фаизом Сараджем, которая состоялась в столице Ливии, Триполи.

В ходе переговоров Могерини "высказала полную поддержку Европейским союзом ПНС и его усилий по восстановлению безопасной обстановки в стране", говорится в распространенном по окончании встречи коммюнике пресс-службы ПНС.

"Политика Европы направлена на установление стабильности в Ливии, причем внимание ЕС не ограничивается лишь проблемой нелегальных мигрантов", - отметила верховный представитель ЕС. По ее словам, "оно [внимание] также направлено на экономическую сферу, поддержку структур государственной власти, на подготовку сотрудников ливийской береговой охраны и совместные действия по обеспечению безопасности на южных границах Ливии".

Как говорится в заявлении, Могерини и Сарадж "согласились с необходимостью единой позиции Европы по отношению к политическим процессам в Ливии, в том числе к деятельности по проведению в стране президентских и парламентских выборов, и другим направлениям, которые курируются Организацией Объединенных Наций".

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: ПНС в Триполи, возглавляемое Сараджем, и кабинет на востоке страны в городе Бенгази, который поддерживается Ливийской национальной арией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.