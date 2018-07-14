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Трамп поприветствовал на гольф-поле британцев, протестующих против его политики

Международная панорама
14 июля, 20:10 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 14, июля. /ТАСС

Также в парке The Meadows в Эдинбурге прошел приуроченный к приезду президента США в Шотландию "карнавал сопротивления"

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ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поприветствовал на гольф-поле шотландского курорта Trump Turnberry группу британцев, принимающих участие в протестах против его политики и подошедших к кромке территории гольф-клуба с транспарантами, осуждающими действия главы Белого дома. Происходившее транслировала телерадиокорпорация Би-би-си.

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Sky: в Шотландии в обоих гольф-клубах Трампа прошли протесты против его политики

Глава американской администрации дважды приветствовал протестующих: в первый раз - взмахом клюшки, а во второй - взмахом руки из-за руля гольф-карта, на котором в сопровождении двух человек уехал к следующей лунке. Вполне доброжелательную реакцию Трампа на действия своих оппонентов активно снимали на мобильные телефоны сами же протестующие, стоявшие под присмотром сотен полицейских по другую сторону от небольшого водоема, отделявшего их от президента.

Протесты против политики нынешнего главы Белого дома проходят в субботу в Шотландии сразу в нескольких местах. Помимо Trump Turnberry, где Трамп находится вместе со своей супругой Меланьей, это также гольф-клуб Trump International Golf Links (также принадлежит президенту США - прим. ТАСС), где в настоящий момент остановился сын Трампа Эрик. Тем временем в парке The Meadows в Эдинбурге прошел приуроченный к приезду Трампа в Шотландию "карнавал сопротивления", в котором, по сведениям полиции, приняли участие 9 тыс. человек.

Накануне многотысячные протесты против визита Трампа состоялись в Лондоне и крупнейшем шотландском городе Глазго. Трамп находится в Великобритании с четверга с рабочим визитом, во время которого он уже провел переговоры с премьер-министром Терезой Мэй и получил аудиенцию у королевы Елизаветы II. В воскресенье вечером американский президент планирует вылететь в Хельсинки, где на следующий день у него состоится встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович Елизавета II (королева Великобритании)
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