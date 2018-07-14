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Более 100 ракет и снарядов запустили за 18 часов по Израилю из сектора Газа

Международная панорама
14 июля, 20:42 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 14, июля. /ТАСС

По словам бригадного генерала израильских сил ПВО Цвика Хаймовича, "ПВО Израиля перехватили более 20 снарядов"

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© AP Photo/Khalil Hamra

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июля. /ТАСС/. Более 100 ракет и снарядов были запущены в субботу по Израилю радикалами из сектора Газа. Об этом сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов бригадный генерал израильских сил ПВО Цвика Хаймович.

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"За 18 часов более 100 ракет и снарядов были запущены движением ХАМАС и другими террористическими группировками из сектора Газа в Израиль", - сказал он. По словам Хаймовича, "ПВО Израиля перехватили более 20 снарядов". "Это - крупнейшее столкновение в секторе Газа с момента операции "Нерушимая скала" ровно четыре года назад", - добавил генерал. "Армия обороны Израиля в ответ продолжает наносить удары по многочисленным военным целям, включая лагеря и штабы ХАМАС в секторе Газа", - сообщил военный.

Ранее в субботу трое израильтян получили осколочные ранения в результате разрыва запущенного из сектора Газа снаряда в израильском городе Сдерот, прилегающем к сектору Газа. Обмен ударами начался в первые часы субботы с того, что ВВС Израиля поразили полтора десятка целей ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров и столкновения на границе в пятницу, сопровождавших массовые беспорядки.

Палестинские радикалы начали запускать горящих воздушных змеев и шары в сторону Израиля в ходе стартовавшей в конце марта у забора безопасности на границе сектора Газа массовой протестной акции, получившей название "Марш возвращения". Израильская армия уже смогла приспособить недорогие гражданские беспилотники для борьбы с этой угрозой, но не всех змеев и не все шары удается перехватить. Ущерб от пожаров, вызванных ими на территории Израиля, по данным СМИ, уже исчисляется миллионами долларов.

В ходе начавшегося 30 марта "Марша возвращения" арабы требуют осуществления права возвращения палестинских беженцев к родным очагам. Каждую пятницу демонстрации у границы сектора Газа оборачиваются столкновениями и беспорядками. Всего, по данным палестинского минздрава, с 30 марта в стычках в приграничных с Израилем районах сектора Газа погибли около 150 арабов, более 15 тыс. жителей сектора получили ранения.

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