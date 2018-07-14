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Эрдоган и Путин договорились о встрече на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге

Международная панорама
14 июля, 21:00 дата обновления: 14 июля, 21:19 UTC+3

Саммит состоится 25-27 июля

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АНКАРА, 14 июля. /ТАСС/. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели в субботу первые телефонные переговоры после победы турецкого лидера на выборах 24 июня. Об этом сообщил группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, источник в канцелярии Эрдогана.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент Российской Федерации Владимир Путин Владимир Путин провели телефонные переговоры <...> Лидеры договорились провести личную встречу в конце месяца в Йоханнесбурге в рамках саммита БРИКС", - сказал источник.

Эрдоган и Путин также "выразили удовлетворение ходом реализации различных двусторонних проектов, в том числе "Турецкого потока" и АЭС "Аккую".

В ходе переговоров стороны обсудили последние события в Сирии. По словам источника в канцелярии, "президент Эрдоган подчеркнул, что гибель гражданского населения в [провинции] Дераа является тревожным событием". Президент Турции также сказал, что "если режим в Дамаске совершит нечто подобное в Идлибе, то суть достигнутых в Астане договоренностей может полностью исчезнуть".

"Президент Эрдоган также указал на то, что отсутствие негативных событий в Идлибе является важным фактором для предстоящей встрече в астанинском формате, намеченной на 30-31 июля, в которой примет участие сирийская оппозиция", - отметил источник.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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