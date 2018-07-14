Полиция Хельсинки создает зону безопасности вокруг отеля, в котором остановится Трамп

ХЕЛЬСИНКИ, 14 июля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова, Илья Дмитрячев/. Полиция и службы безопасности Финляндии усилили меры безопасности вокруг отеля в Хельсинки, где президент США Дональд Трамп остановится во время саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным, намеченного на 16 июля. В этом убедился корреспондент ТАСС, приехав к отелю Hilton Kalastajantorppa, расположенном на берегу Финского залива в довольно удаленном от центра районе Мунккиниеми.

"Хижина рыбака" под охраной

Первое, что бросилось в глаза - это заваренные намертво канализационные люки на прилегающих к гостинице улицах. О подобных мерах, нацеленных на то, чтобы исключить возможность террористического нападения при помощи подземной системы города, ранее объявила полиция Хельсинки. Однако касалось это, в первую очередь, центра столицы.

Еще одним свидетельством того, что в этом районе ожидают важного и тщательно охраняемого гостя, стал принадлежащий финской армии грузовик, при помощи которого заблокировали одну из улиц вблизи отеля, ведущую к расположенному здесь же гостевому дому правительства Финляндии. На входных дверях выходящих на эту улочку домов повесили объявление, которое гласило, что дорога закрыта с 18:00 по местному времени (совпадает с московским) в субботу и до 18:00 понедельника. Жильцов просят убрать с дороги и дворов свои автомобили, в противном случае они будут перемещены силами полиции.

Службы безопасности оставили лишь один свободный путь к гостинице, название которой переводится на русский язык как "Хижина рыбака". С обеих сторон этой подъездной дороги в настоящее время полным ходом идет возведение рамок металлоискателей, наподобие тех, которыми оборудованы аэропорты, а также сканеров для просвечивания личных вещей.

Сотрудница охранной фирмы, с которой поговорил корреспондент ТАСС, не стала распространяться на тему, когда они ждут Трампа. "Этого я просто не знаю. Но то, что я могу вам сказать, - принимаемые меры безопасности - наиболее серьезные, все делается по высшему уровню", - сказала она.

Такое мы уже видели

Тем временем, местным жителям происходящее доставило определенные неудобства, хотя неожиданностью и не стало. Корреспондент ТАСС поговорил с пенсионером Пентти, который вышел из своей машины перед заблокированной армейским грузовиком улицей, где он уже много лет живет, и раздумывал над тем, как объехать это внезапное препятствие.

На вопрос, не раздосадован ли он тем, что из-за политики теперь не попасть домой, Пентти сказал: "Вовсе нет, мне это не доставляет особых сложностей".

"В 1990 году, когда я только переехал в этот район, в Хельсинки президент США Джордж Буш-старший встретился с [генсеком ЦК КПСС] Михаилом Горбачевым. Буш жил в не в отеле, а в гостевом доме правительства. Так что я к такому уже привык", - сказал он.

Пенсионер добавил, что на следующие два дня прилегающий к отелю район - это самое безопасное место в Хельсинки.

В отеле, помимо здания для размещения туристов и участников встреч, есть также отдельное здание для конференций. Всего в Hilton 238 номеров, 17 переговорных комнат и подогреваемый бассейн с финскими саунами.

Ранее он уже становился местом для проведения важных международных встреч. Так в 2014 году там встречались премьер-министры стран Северной Европы, Великобритании и стран Балтии для обсуждения будущего и экономических перспектив севера Европы, а в 2012 году там проводили встречу восьми президентов стран ЕС, обсуждавших, среди прочего, экономическую ситуацию в Греции.

Что думают о саммите прохожие

Ранее в полиции сообщили, что часть центра Хельсинки будет перекрыта в связи со встречей двух президентов. Изменения в движении в особенности затронут ряд улиц в центре столицы, вокруг президентского дворца, где состоится встреча, и улицу Маннергейма - одну из главных улиц Хельсинки. На время передвижения кортежей будут закрыты для проезда другого транспорта и некоторые улицы в районе аэропорта Хельсинки-Вантаа.

Однако, как убедился корреспондент ТАСС, поговорив с двумя давно проживающими в Хельсинки иностранцами, они, как и пенсионер Пентти, не боятся, что встреча лидеров двух стран доставит им неудобства. Более того, они уверены, что имиджу страны это пойдет лишь на пользу.

"Считаю , что хорошо, что международное внимание приковывается к Финляндии, даже если они вообще ни о чем не договорятся. Если организация мероприятия пройдет на хорошем уровне, это может привлечь в страну дополнительные инвестиции и туристов, - сказала переехавшая в Финляндию из России более 10 лет назад Евгения. - Будем надеяться, что встреча пройдет на хорошем уровне, Финляндия окажется гостеприимной хозяйкой".

Американец Крис, живущий в северной европейской стране более 20 лет, приветствовал саммит. "Финляндия, будучи нейтральным государством, - отличное место для проведения встречи. Оба лидера скажут или то, что встреча была успешной, или то, что она была продуктивной", - сказал он.

С планештом наперевес

Стоит отметить, что финские власти, судя по всему, отдают себе отчет в том, что для них предстоящее мероприятие - возможность показать страну с лучшей стороны, попытаться привлечь то внимание, которое обычно обращено на такие города, как Женева или Вена, известные центры по организации международных мероприятий или встреч на нейтральной территории.

Так, в пресс-центре, где в субботу открылась аккредитация, журналистам предоставлены возможности, которые редко можно увидеть на подобных мероприятиях. Для работников прессы на дни проведения форума доступны планшетные компьютеры со встроенным интернетом для того, чтобы быть в курсе всех происходящих событий, не задумываясь о ценах на интернет-роуминг.