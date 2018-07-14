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Парламент Грузии утвердил обновленный кабинет министров

Международная панорама
14 июля, 22:43 дата обновления: 14 июля, 22:54 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 14, июля. /ТАСС

В кабинете министров появились три новых руководителя

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ТБИЛИСИ, 14 июля. /ТАСС/. Парламент Грузии на внеочередной сессии в субботу утвердил обновленный состав кабинета министров страны. За предложенные на министерские должности кандидатуры проголосовал 101 депутат, против - 12.

Обновленный состав правительства был представлен на рассмотрение парламенту 12 июля премьер-министром Мамукой Бахтадзе. В пятницу в высшем законодательном органе проходили комитетские слушания кандидатов, 14 июля премьер-министр и кандидаты в министры представили свои программы на внеочередной сессии парламента.

В соответствии с утвержденными парламентом на минувшей неделе изменениями в закон "О структуре, правомочиях и правилах деятельности правительства Грузии" правительство сокращено с 13 до 10 министров. В правительстве страны также будет работать один госминистр - по вопросам примирения и гражданского равноправия, аппарат которого, в отличие от других министерств, является немногочисленным по своему составу, а его самого называют "министром без портфеля".

В кабинете министров Грузии три новых руководителя: министр финансов Иване Мачавариани, министр экономики и устойчивого развития Георгий Кобулия и министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили. Остальные министры и госминистр сохранили свои посты.

Обновленный состав правительства

Правительство Грузии с 20 июня текущего года возглавляет 36-летний Мамука Бахтадзе. Утвержденный в субботу обновленный кабинет министров укомплектован следующим образом: министр внутренних дел - Георгий Гахария, министр иностранных дел - Давид Залкалиани, министр обороны - Леван Изория, министр экономики и устойчивого развития - Георгий Кобулия, министр финансов - Иване Мачавариани, министр юстиции - Тея Цулукиани, министр регионального развития и инфраструктуры - Майя Цкитишвили, министр по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты - Давид Сергеенко, министр образования, науки, культуры и спорта - Михаил Батиашвили, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Леван Давиташвили, госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия - Кетеван Цихелашвили.

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