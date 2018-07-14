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CNN: Помпео заявил, что встреча Трампа и Путина отвечает интересам США

Международная панорама
14 июля, 23:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июля. /ТАСС

Госсекретарь США уверен в том, что встреча американского и российского президентов создаст для Америки более выгодные условия

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео полагает, что проведение запланированной встречи американского президента Дональда Трампа и главы российского государства Владимира Путина имеет большое значение и отвечает интересам Вашингтона. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN.

"Я считаю, очень важно, чтобы они встретились", - приводятся слова шефа американской дипломатии в материале. "Я уверен в том, что встреча президента Трампа с Владимиром Путиным создаст для Америки более выгодные условия," - полагает он. Как отмечает CNN, Помпео выступил с данным заявлениям в беседе с журналистами на борту самолета в ночь на субботу, после вылета из Мексики.

В пятницу лидеры Демократической партии в Конгрессе призвали к отмене саммита после того, как заместитель министра юстиции Род Розенстайн объявил о предъявлении заочных обвинении 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки РФ в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход американских выборов в 2016 году.

Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк) Путин, Владимир Владимирович
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