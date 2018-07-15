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Трамп высказался в пользу налаживания отношений США и Великобритании с Россией и Китаем

Международная панорама
15 июля, 1:08 дата обновления: 15 июля, 2:05 UTC+3

Глава Белого дома добавил, что считает возможным "очень хорошо поладить" с президентом РФ Владимиром Путиным

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп высказался в пользу налаживания Вашингтоном и Лондоном отношений с Москвой и Пекином, заявив, что считает возможным "очень хорошо поладить" с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью журналисту телекомпании ITV Пирсу Моргану, выдержки из которого опубликовала газета The Mail on Sunday.

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"Я думаю, что мы можем, возможно, очень хорошо поладить [с Путиным]. Кто-то сказал: вы друзья или враги? Я отвечаю, ну что ж, пока еще слишком рано говорить, но прямо сейчас я считаю, что мы являемся соперниками, но для США и, откровенно говоря, и для Великобритании и для других мест [стран] поладить с Россией и Китаем и другими местами [странами]... это хорошее, а не плохое дело. Это действительно хорошее дело", - сказал Трамп.

Президент США также выразил мнение, что Путин должен уважать то, что члены НАТО сделали для укрепления Организации североатлантического договора. "У нас сейчас есть более крепкая НАТО, чем она была долгие годы. И в прошлом году, с того момента, как я был избран, мы собрали дополнительно $34 млрд. И если добавить к этому все остальные вещи, которые я сделал, то президент Путин должен уважать то, что мы совершили", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, не собирается ли он выйти из НАТО для того, чтобы угодить президенту России.

Трамп в настоящий момент находится с рабочим визитом в Великобритании. В воскресенье вечером президент США планирует вылететь в Хельсинки, где на следующий день у него состоится встреча с Владимиром Путиным.

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