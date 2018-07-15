Трамп назвал Ким Чен Ына великой личностью и хорошим переговорщиком

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает лидера КНДР Ким Чен Ына великой личностью и хорошим переговорщиком, забавным, но жестким человеком. Об этом он заявил в интервью журналисту телекомпании ITV Пирсу Моргану, выдержки из которого опубликовала на своем сайте воскресная газета The Mail on Sunday.

"Он очень умный, он великая личность, он забавный и жесткий, хороший переговорщик", - сказал Трамп.

Трамп и Ким Чен Ын провели 12 июня встречу в Сингапуре, по итогам которой был подписан совместный документ. В нем Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп также на пресс-конференции в Сингапуре 12 июня пообещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян.

На уточнение журналиста, не является ли Ким Чем Ын "безжалостным диктатором", Трамп ответил: "Конечно, он таковым является, но и другие тоже. Я имею в виду, что могу назвать много других таких же, с которыми мы имеем дело, но вы про них такого не скажете. Я имею в виду, что много людей, с которыми я имею дело, являются довольно безжалостными людьми".

На уточняющий вопрос, можно ли к ним отнести президента России Владимира Путина, Трамп не исключил этого. "Я не могу сказать вам этого, я полагаю, что, возможно, да. Но я могу также назвать других", - отметил глава Белого дома.

"Смотрите, если мы сможем поладить с Россией, это будет хорошо. Я не знаю его [Путина]. Я встречался с ним пару раз, я встречался с ним на саммите G20", - добавил Трамп, который в воскресенье отправляется в Хельсинки, где 16 июля состоится встреча президентов РФ и США.