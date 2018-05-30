Из Газы по Израилю после объявленного перемирия запустили два минометных снаряда

ТАСС, 15 июля. Два минометных снаряда были запущены по территории Израиля со стороны сектора Газа спустя несколько часов после объявленного перемирия между сторонами.

Что стоит за обострением ситуации в секторе Газа

После этого Израиль уничтожил пусковую установку, откуда были выпущены снаряды.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

"После сообщений о сирене в региональном совете Эшколя из Газы были запущены два минометных снаряда. В ответ на это Армия обороны Израиля поразила пусковую установку, из которой были выпущены минометные снаряды", - говорится в размещенном в Twitter сообщении.

Договоренность о прекращении взаимных атак между Израилем и палестинскими группировками была достигнута в Газе при посредничестве Египта 14 июля.