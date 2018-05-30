Из Газы по Израилю после объявленного перемирия запустили два минометных снаряда

ТАСС, 15 июля. Два минометных снаряда были запущены по территории Израиля со стороны сектора Газа спустя несколько часов после объявленного перемирия между сторонами.
После этого Израиль уничтожил пусковую установку, откуда были выпущены снаряды.
Об этом сообщила Армия обороны Израиля.
"После сообщений о сирене в региональном совете Эшколя из Газы были запущены два минометных снаряда. В ответ на это Армия обороны Израиля поразила пусковую установку, из которой были выпущены минометные снаряды", - говорится в размещенном в Twitter сообщении.
Договоренность о прекращении взаимных атак между Израилем и палестинскими группировками была достигнута в Газе при посредничестве Египта 14 июля.
Following reports regarding a siren in the Eshkol Regional Council, two mortar shells were launched from Gaza at Israel. In response, the IDF struck the launcher from which the mortar shells were fired— IDF (@IDFSpokesperson) 14 July 2018