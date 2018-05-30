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Палестино-израильский конфликт
Из Газы по Израилю после объявленного перемирия запустили два минометных снаряда
В Армии обороны Израиля сообщили, что в ответ была уничтожена пусковая установка
Фото AP Photo/Hatem Moussa

ТАСС, 15 июля. Два минометных снаряда были запущены по территории Израиля со стороны сектора Газа спустя несколько часов после объявленного перемирия между сторонами.

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После этого Израиль уничтожил пусковую установку, откуда были выпущены снаряды.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

"После сообщений о сирене в региональном совете Эшколя из Газы были запущены два минометных снаряда. В ответ на это Армия обороны Израиля поразила пусковую установку, из которой были выпущены минометные снаряды", - говорится в размещенном в Twitter сообщении.

Договоренность о прекращении взаимных атак между Израилем и палестинскими группировками была достигнута в Газе при посредничестве Египта 14 июля.

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