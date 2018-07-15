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Глава МИД ФРГ ожидает от встречи Путина и Трампа подвижек в вопросе ядерного разоружения

Международная панорама
15 июля, 2:44 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 15, июля. /ТАСС

Хайко Маас также выразил надежду, что глава американской администрации не пойдет на односторонние договоренности с президентом РФ в ущерб западным партнерам

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас

© Сергей Савостьянов/ТАСС

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас надеется, что президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп на предстоящей двусторонней встрече обсудят вопросы ядерного разоружения. Об этом министр заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Мы всегда говорили, что нуждаемся в диалоге с Россией, - сказал Маас. - В этой связи хорошо, когда Вашингтон и Москва говорят друг с другом". "Было бы прогрессом, если бы эта встреча в том числе дала импульс для ядерного разоружения", - отметил глава МИД ФРГ.

Одновременно Маас выразил надежду на то, что Трамп не пойдет на односторонние договоренности с Путиным в ущерб западным партнерам. "Тот, кто повергает в изумление своих партнеров, рискует в конце оказаться проигравшим. Односторонние сделки в ущерб собственным партнерам в конечном итоге нанесут вред и США", - подытожил министр.

Встреча между президентами РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки.

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Маас, Хайко Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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