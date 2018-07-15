СМИ: в Китае предостерегли от чрезмерного оптимизма по поводу результатов саммита РФ и США

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Китайские эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма в отношении результатов предстоящего саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом в воскресенье сообщило Центральное телевидение Китая.

В репортаже сказано, что "специалисты высказывают сомнения по поводу изменений в отношениях России и США в краткосрочной перспективе". Как передает телевидение, это связано с "укоренившейся системной конфронтацией между двумя странами".

В материале отмечается, что "несмотря на взаимное уважение глав двух государств" и "мужскую дружбу", они "не могут дать друг другу многого". В этой связи, согласно репортажу, "в предстоящей встрече имеет значение форма ее организации и проведения, нежели содержание".

Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.