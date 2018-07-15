Глава МВБ США утверждает, что Россия использует соцсети для разобщения американцев

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кирстьен Нильсен полагает, что Россия пытается посеять разногласия среди американцев через социальные сети. С таким утверждением она выступила в субботу в Филадельфии (штат Пенсильвания) на встрече с чиновниками, ответственными за проведение выборов в США.

По версии Нильсен, слова которой приводит телеканал CNN, разведывательное сообщество США зафиксировало "настойчивые попытки России использовать социальные сети, высказывания сочувствующих лиц и иные подходы, чтобы посеять разногласия и вызывать разобщенность среди американцев, однако это не обязательно сфокусировано на отдельных политиках или политических кампаниях". Нильсен также выступила с утверждением, что "нет свидетельств того, что Россия нацеливается на промежуточные выборы 2018 года в таких же масштабах и с таким же размахом, как она действовала в 2016 году".

Нильсен также прокомментировала предъявление в пятницу заочных обвинений 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки РФ в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход американских выборов в 2016 году. "Вчерашние обвинения в отношении российских сотрудников разведки демонстрируют, что мы не потерпим вмешательства в наши демократические процессы и что иностранное вмешательство влечет за собой последствия", - утверждала она.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также не раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США или посеять раздоры среди американцев.