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Глава МВБ США утверждает, что Россия использует соцсети для разобщения американцев

Международная панорама
15 июля, 6:50 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, июля. /ТАСС

Кирстьен Нильсен также заявила, что нет свидетельств того, что РФ "нацеливается на промежуточные выборы 2018 года в таких же масштабах и с таким же размахом, как она действовала в 2016 году"

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Глава министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен

Глава министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен

© AP Photo/Oliver de Ros

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кирстьен Нильсен полагает, что Россия пытается посеять разногласия среди американцев через социальные сети. С таким утверждением она выступила в субботу в Филадельфии (штат Пенсильвания) на встрече с чиновниками, ответственными за проведение выборов в США.

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По версии Нильсен, слова которой приводит телеканал CNN, разведывательное сообщество США зафиксировало "настойчивые попытки России использовать социальные сети, высказывания сочувствующих лиц и иные подходы, чтобы посеять разногласия и вызывать разобщенность среди американцев, однако это не обязательно сфокусировано на отдельных политиках или политических кампаниях". Нильсен также выступила с утверждением, что "нет свидетельств того, что Россия нацеливается на промежуточные выборы 2018 года в таких же масштабах и с таким же размахом, как она действовала в 2016 году".

Нильсен также прокомментировала предъявление в пятницу заочных обвинений 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки РФ в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход американских выборов в 2016 году. "Вчерашние обвинения в отношении российских сотрудников разведки демонстрируют, что мы не потерпим вмешательства в наши демократические процессы и что иностранное вмешательство влечет за собой последствия", - утверждала она.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также не раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США или посеять раздоры среди американцев.

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