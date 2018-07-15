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Финская газета Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо Путину и Трампу

Международная панорама
15 июля, 8:10 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 15, июля. /ТАСС

Журналисты издания выразили надежду, что лидеры двух стран не будут решать "европейские вопросы без участия самих европейцев"

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 июля. /ТАСС/. Журналисты крупнейшей газеты Финляндии Helsingin Sanomat опубликовали открытое письмо к президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые 16 июля проведут встречу в Хельсинки. Письмо появилось на страницах издания в ночь на воскресенье на трех языках - финском, английском и русском.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Намечающаяся встреча на высшем уровне навеивает жителям Финляндии воспоминания о подобных встречах минувших лет. Нередко бывало, что приезд первых лиц сверхдержав в Хельсинки ознаменовывался напряженной атмосферой, но расставались лидеры уже с улыбками на лицах. У этого феномена даже есть свое название: "Дух Хельсинки", - напоминают журналисты в русском переводе статьи.

Однако, по их мнению, "в этот раз прогнозирование исхода встречи является исключительно сложной задачей вследствие быстрых изменений, происходящих в последнее время как в России, так и в США". Они, в частности, выразили надежду на то, что лидеры двух стран не будут решать "европейские вопросы без участия самих европейцев".

"От постоянной деградации отношений США и России ни выигрывает никто. Поэтому встреча на высшем уровне в Хельсинки - важное событие, не смотря на все имеющиеся сложности", - убеждены авторы письма.

О встрече

Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Лидеры этих государств в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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