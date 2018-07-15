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DPA: почти две трети немцев считают политику Трампа опаснее, чем Путина

Международная панорама
15 июля, 12:07 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 15, июля. /ТАСС

Опрос также показал, что немцы в целом считают президента РФ симпатичнее, компетентнее, а также влиятельнее главы Белого дома

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Почти две трети граждан Германии считают, что политика президента США Дональда Трампа представляет большую опасность для миропорядка, чем российского президента Владимира Путина. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного социологической службой YouGov по заказу агентства DPA.

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По данным исследования, 64% респондентов высказали мнение, что Трамп представляет большую опасность для мирового порядка, чем Путина (16%).

Причем исследование показало, что немцы в целом считают президента РФ симпатичнее, компетентнее, а также влиятельнее главы Белого дома. 56% участников опроса заявили, что, по их оценке, Путин лучше разбирается в своем деле, чем Трамп. Лишь 5% придерживаются противоположного мнения. Остальные не смогли ответить на вопрос.

Еще 36% находят главу российского государства симпатичнее, чем Трампа (6%). Примечательно также, что 43% считают Путина влиятельнее его американского коллеги. Только 25% респондентов полагают иначе.

В опросе, который проводился с 6 по 9 июля, участвовали 2052 гражданина ФРГ.

В Хельсинки 16 июля пройдет встреча между президентами РФ и США.

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