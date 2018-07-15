Sky: 10 человек пострадали в стычках с полицией во время протестов на юге Ирака

ТАСС, 15 июля. Десять человек пострадали в воскресенье при разгоне полицией антиправительственных демонстраций в провинции Кадисия на юге Ирака. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, протестующие атаковали здание администрации провинции, в ответ сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства. Какие именно не уточняется.

Ранее аналогичные столкновения произошли в Басре и Ди-Каре, где сотни недовольных условиями жизни граждан предприняли штурм городских администраций, они перекрывают улицы и жгут покрышки. По имеющейся информации, спецотряды МВД использовали для сдерживания толпы слезоточивый газ и водометы, открывали огонь в воздух.

По распоряжению премьер-министра Хейдара аль-Абади силовые ведомства приведены в полную боеготовность. В провинциях Басра, Кербела, Эн-Наджаф и Майсан действует комендантский час. Как утверждают некоторые СМИ, власти, опасаясь расширения протестного движения, блокировали доступ к сети Интернет и социальным сетям. В городах, охваченных протестом, закрыты госучреждения, выставлены дополнительные кордоны силовиков.

Антиправительственные акции продолжают седьмые сутки, несмотря на объявленный премьером план по выходу из кризиса. В частности, он распорядился немедленно выделить из госбюджета $3 млрд в ответ на требования протестующих. Ранее власти объявили, что обеспечат рабочими местами 10 тыс. человек.

Мирные демонстрации, начавшиеся в Басре, к воскресенью охватили практически все южные провинции Ирака: Ди-Кар, Майсан, Эн-Наджаф, Кербелу, Бабиль. На минувшей неделе манифестанты попытались прорваться на территорию нефтекомплекса "Западная Курна - 2" в Басре, в пятницу сотни человек ворвались в международный аэропорт Эн-Наджафа, в субботу протестующие блокировали единственный пограничный с Кувейтом КПП "Сафаван". В некоторых случаях протесты перерастали в стычки с силовиками, в результате десятки человек получили ранения, есть погибшие.