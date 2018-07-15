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Глава МИД Испании считает, что Россия вернулась на международную арену

Международная панорама
15 июля, 12:41 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 15, июля. /ТАСС

Жозеп Боррель добавил, что это является свершившимся фактом, независимо от мнения Запада

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Глава МИД Испании Жозеп Боррель

Глава МИД Испании Жозеп Боррель

© AP Photo/Francisco Seco

МАДРИД, 15 июля. /ТАСС/. Россия вернулась на международную арену вне зависимости от того, нравится данный факт Западу или нет. Такое мнение выразил глава МИД Испании Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье интервью газете El Pais.

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"Нравится нам или нет, Россия вернулась. [Президент РФ Владимир] Путин обладает огромной популярностью, поскольку представляет собой возвращение на международную арену [ранее] приниженной страны, в прошлом великой державы, - считает министр. - И да, у нее есть ядерное оружие". По словам Борреля, "существует общая европейская позиция в отношении России, и Испания не будет более жесткой". "Но это не значит, что мы должны забывать о проблемах, которые она [РФ] навлекает на наших союзников и партнеров", - утверждал глава ведомства.

"К сожалению, Шенген начинает исчезать, - считает дипломат. - Франция, Германия и Италия установили контроли на своих границах из-за миграционного кризиса". По мнению Борреля, "проблема миграции является самым мощным растворителем для ЕС". "Это может привести к кризису, более серьезному, чем кризис евро, - подчеркнул глава МИД. - Экономический кризис можно урегулировать с помощью финансовых ресурсов и институциональных изменений, но проблемы миграции глубже: они влияют на ценности, идентичность, культуры".

Комментируя международную обстановку, Боррель заявил, что она "является еще более неустойчивой, чем кажется". "Сегодняшний мир намного опаснее с точки зрения распространения ядерного и химического орудия, чем раньше", - считает министр. По его словам, "неверно, что США тратят на защиту Европы те астрономические цифры, которые дают: они тратят $600 млрд в год на оборону, Европа составляет около $30 млрд".

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