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Макрон покинет Москву сразу после финала ЧМ-2018

Международная панорама
15 июля, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Президент Франции посетит футбольный матч национальной сборной против хорватской команды вместе с супругой

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе со своей супругой Бриджит покинет Москву сразу после завершения финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграют французская национальная компанда и сборная Хорватии. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС во французском посольстве.

"Президент Эмманюэль Макрон вместе с супругой посетят финальный матч. Президента сопровождают министр спорта Лора Флессель, бывший игрок сборной Франции Жан-Пьер Папен, - отметили в диппредставительстве. - В делегации также футболисты Димитри Пайет и Лоран Косельни, травмированные перед турниром. После матча Эмманюэль Макрон покинет Россию".

Как ожидается, глава французского государства прибудет в российскую столицу незадолго до матча. Собеседник агентства пояснил, что не располагает точной информацией о времени прибытия Макрона. В Москве французский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят прошедший в Брюсселе 11-12 июля саммит НАТО и предстоящий 16 июля саммит лидеров РФ и США в Хельсинки.

Финал чемпионата мира пройдет 15 июля на стадионе "Лужники", игра начнется в 18:00 мск.

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