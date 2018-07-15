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Бургомистр Хельсинки надеется, что саммит между Путиным и Трампом будет успешным

Международная панорама
15 июля, 12:30 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 15, июля. /ТАСС

Ян Вапаавуори отметил, что задача городских властей - обеспечить максимально хорошие условия для президентов двух сверхдержав

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Бургомистр Хельсинки Ян Вапаавуори

Бургомистр Хельсинки Ян Вапаавуори

© Илья Дмитрячев/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июля. /ТАСС/. Бургомистр Хельсинки Ян Вапаавуори надеется, что запланированный на 16 июля саммит между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом будет успешным с организационной точки зрения. Об этом он заявил в воскресенье на пресс-конференции.

"Я надеюсь, что саммит будет успешным, по крайней мере, с организационной точки зрения", - сказал градоначальник финской столицы.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

При этом он предпочел не делать прогнозов по поводу политических результатов встречи. "Оставим этот вопрос для МИД. Но, если встреча будет успешной, то не стоит слишком хвалить Хельсинки, если она пройдет плохо, то не надо слишком сильно ругать Хельсинки. Наша задача - обеспечить максимально хорошие условия для президентов двух сверхдержав, чтобы их переговоры были максимально успешными", - сказал Ян Вапаавуори в ответ на вопрос корр. ТАСС.

"Мы не единственный, но один из редких городов, которому по силам организовать такой саммит всего за 2,5 недели. Завтра это отразится на жизни обычных граждан, нам придется закрыть большую часть города, но я уверен, что даже в этой ситуации мы сможет остаться одним из наиболее хорошо функционирующих городов в мире", - добавил бургомистр.

Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Лидеры этих государств в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.

В преддверии первой полноформатной встречи лидеров России и США в городе приняты повышенные меры безопасности. Так, в понедельник будет полностью перекрыто движение общественного и личного транспорта перед президентским дворцом, где пройдут переговоры, изменены маршруты движения трамваев и автобусов, отменена часть паромов, частично закрыто воздушное пространство и введен строгий пограничный контроль со странами ЕС.

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