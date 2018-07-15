Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэй сообщила, что Трамп предлагал ей засудить ЕС вместо переговоров по Brexit

Международная панорама
15 июля, 12:40 дата обновления: 15 июля, 13:31 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, июля. /ТАСС

Ранее президент США заявил, что согласованный правительством Мэй план "мягкого Brexit" разрушит будущее соглашение Лондона с Вашингтоном о свободной торговле

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что президент США Дональд Трамп предлагал ей засудить Европейский союз вместо ведения с сообществом переговоров по Brexit. Об этом она сказала в интервью воскресной программе "Шоу Эндрю Марра", выходящей на Би-би-си.

Когда ведущий Эндрю Марр спросил у главы британского правительства, что же представляло собой упомянутое Трампом на совместной пресс-конференции с Мэй в пятницу некое загадочное "грубое предложение", с которым он к ней обратился, премьер ответила: "Он сказал мне, что мне следует засудить ЕС. Не вступать с ними в переговоры, а засудить их".

"Но интересно, что президент также сказал на той пресс-конференции: "Не уходите с этих переговоров, потому что потом по вам ударят". Поэтому я хочу, чтобы мы могли сесть [за стол переговоров] и договориться о лучшем соглашении для Великобритании", - продолжила Мэй.

План, определяющий принципы будущих отношений между ЕС и Великобританией, был принят британским правительством на специальном заседании 6 июля. Однако два ключевых министра - глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис - посчитали, что этот план предусматривает слишком большие уступки Брюсселю и противоречит воле, высказанной большинством британцев на референдуме двухгодичной давности о дальнейшем пребывании страны в ЕС (победу на нем одержали сторонники Brexit). В знак протеста Джонсон и Дэвис подали в отставку.

12 июля, по прибытии с визитом в Соединенное Королевство, Трамп заявил в интервью газете The Sun, что согласованный правительством Мэй план "мягкого Brexit" убьет будущее соглашение Великобритании с США о свободной торговле, потому что в таком случае США будут "иметь дело с Европейским союзом вместо того, чтобы иметь дело с Великобританией".

Президент США Дональд Трамп завершил в пятницу рабочую часть своего визита в Соединенное Королевство и с тех пор проводит время в свободном режиме в Шотландии на территории собственного гольф-клуба. В ходе состоявшейся 13 июля встречи в загородной премьерской резиденции Чекерс стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе и Brexit. В тот же день Трамп нанес визит королеве Великобритании Елизавете II в Виндзорском замке, после чего отправился на север страны играть в гольф и готовиться к завтрашней встрече в Хельсинки с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент США намерен вылететь в столицу Финляндии вечером в воскресенье .

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Brexit Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович Елизавета II (королева Великобритании)
Страны
США Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Хорватии на русском языке поблагодарила россиян за сердечный прием на ЧМ-2018
2
Репортер газеты Welt призвала Германию не читать России нотаций
3
Крупнейшая газета Финляндии опубликовала открытое письмо Путину и Трампу
4
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
5
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
6
Бургомистр Хельсинки надеется, что саммит между Путиным и Трампом будет успешным
7
В Москве похоронили внука Брежнева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!