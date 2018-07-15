Мэй сообщила, что Трамп предлагал ей засудить ЕС вместо переговоров по Brexit

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что президент США Дональд Трамп предлагал ей засудить Европейский союз вместо ведения с сообществом переговоров по Brexit. Об этом она сказала в интервью воскресной программе "Шоу Эндрю Марра", выходящей на Би-би-си.

Когда ведущий Эндрю Марр спросил у главы британского правительства, что же представляло собой упомянутое Трампом на совместной пресс-конференции с Мэй в пятницу некое загадочное "грубое предложение", с которым он к ней обратился, премьер ответила: "Он сказал мне, что мне следует засудить ЕС. Не вступать с ними в переговоры, а засудить их".

"Но интересно, что президент также сказал на той пресс-конференции: "Не уходите с этих переговоров, потому что потом по вам ударят". Поэтому я хочу, чтобы мы могли сесть [за стол переговоров] и договориться о лучшем соглашении для Великобритании", - продолжила Мэй.

План, определяющий принципы будущих отношений между ЕС и Великобританией, был принят британским правительством на специальном заседании 6 июля. Однако два ключевых министра - глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис - посчитали, что этот план предусматривает слишком большие уступки Брюсселю и противоречит воле, высказанной большинством британцев на референдуме двухгодичной давности о дальнейшем пребывании страны в ЕС (победу на нем одержали сторонники Brexit). В знак протеста Джонсон и Дэвис подали в отставку.

12 июля, по прибытии с визитом в Соединенное Королевство, Трамп заявил в интервью газете The Sun, что согласованный правительством Мэй план "мягкого Brexit" убьет будущее соглашение Великобритании с США о свободной торговле, потому что в таком случае США будут "иметь дело с Европейским союзом вместо того, чтобы иметь дело с Великобританией".

Президент США Дональд Трамп завершил в пятницу рабочую часть своего визита в Соединенное Королевство и с тех пор проводит время в свободном режиме в Шотландии на территории собственного гольф-клуба. В ходе состоявшейся 13 июля встречи в загородной премьерской резиденции Чекерс стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе и Brexit. В тот же день Трамп нанес визит королеве Великобритании Елизавете II в Виндзорском замке, после чего отправился на север страны играть в гольф и готовиться к завтрашней встрече в Хельсинки с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент США намерен вылететь в столицу Финляндии вечером в воскресенье .