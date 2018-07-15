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Нетаньяху обсудил с Трампом Сирию и Иран в преддверии саммита РФ - США

Международная панорама
15 июля, 12:48 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ 15, июля. /ТАСС

Глава израильского правительства также рассказал об аналогичной повестке во время его последней беседы с Владимиром Путиным

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что обсудил Сирию и Иран с президентом США Дональдом Трампом после встречи с российским лидером Владимиром Путиным 11 июля в Москве и в преддверии саммита РФ - США в Хельсинки. С соответствующим заявлением он выступил на еженедельном заседании кабинета министров еврейского государства в воскресенье.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Вчера (14 июля) я обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом проблемы безопасности и политические вопросы в свете развития событий в регионе, прежде всего - Сирию и Иран, - сказал Нетаньяху. - Эти вопросы будут подниматься на саммите президентов в Хельсинки, естественно, я обсуждал их в среду (11 июля) с президентом Путиным". Премьер, чьи высказывания распространила его канцелярия, добавил, что "поблагодарил Трампа за агрессивную политику в отношении Ирана" и "за приверженность безопасности Израиля и готовность помочь Израилю в различных областях".

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. 11 июля Нетаньяху приезжал в Москву, где провел переговоры с президентом РФ.

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Кризис в Сирии Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
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