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СМИ: Royal Jordanian Airlines приостановила полеты в Эн-Наджаф из-за протестов в Ираке

Международная панорама
15 июля, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Ранее о приостановке полетов на юг Ирака сообщила авиакомпания Kuwаit Airways

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© REUTERS/Lucas Jackson

ТАСС, 15 июля. Авиакомпания Royal Jordanian Airlines временно приостановила авиасообщение с городом Эн-Наджаф на юге Ирака, где уже несколько дней продолжаются антиправительственные акции. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Rudaw.

По его данным, иорданский авиаперевозчик, выполняющий еженедельно четыре рейса в Ирак, заявил о прекращении полетов в международный аэропорт Эн-Наджафа до дальнейшего уведомления по причине "ситуации в сфере безопасности". Ранее, также по соображениям безопасности, рейсы в Эн-Наджаф и Басру отменила авиакомпания Kuwаit Airways.

В минувшую пятницу сотни протестующих против низкого уровня жизни и безработицы ворвались в здание международного аэропорта Эн-Наджафа, блокировав его работу. Прибывшие позднее силовики освободили объект. В завязавшихся стычках погибли несколько демонстрантов, десятки пострадали.

В настоящий момент в провинции Эн-Наджаф по распоряжению правительства действует комендантский час. В город направлены дополнительные подразделения полиции и спецназа. По поступающей информации, протестующие пытаются штурмовать госучреждения, полиция в ответ применяет слезоточивый газ и водометы.

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