В Хельсинки началась демонстрация в связи с саммитом Путина и Трампа

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июля. /ТАСС/. Демонстрации в связи со предстоящим 16 июля саммитом президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начались в воскресенье в Хельсинки.

Самая крупная из них - Helsinki calling! ("Хельсинки зовет") - стартовала в районе Кайсаниеми, откуда демонстранты пройдут маршем по центральным улицам города до Сенатской площади, расположенной рядом с президентским дворцом. В нем в понедельник пройдет первая полноформатная встреча Путина и Трампа.

Согласно данным оргкомитета протестной акции в Facebook, на нее придут более 2,8 тыс. человек, еще 8,3 тыс. отметились как "заинтересованные в участии". Организаторы полагают, что в общей сложности участников может быть и до 15 тыс. человек.

Основная цель организаторов акции - привлечь максимально широкое внимание к таким международным проблемам, как "защита прав человека, демократии, мира и действий по защите климата".

Акции в день саммита

В понедельник, непосредственно день саммита, в городе запланированы еще 15 различных манифестаций.

"Всего, по данным полиции, в Хельсинки в эти два дня состоятся 16 акций протеста. Самая большая - сегодня, 15 меньшего масштаба - завтра", - сказал в воскресенье на пресс-конференции бургомистр Хельсинки Ян Вапаавуори.

По его словам, столица Финляндии - "открытая, демократичная маленькая метрополия", которая беспокоится о верховенстве прав человека. "В то же время хочу подчеркнуть, что у нас в городе есть давняя история проведения мирных демонстраций и полиция работает на них очень хорошо. Так что я ожидаю оживленных, но мирных акций", - подчеркнул он.

Так, в понедельник свои акции планируют провести молодежное крыло Национальной коалиционной партии, общество финско-российской дружбы RUFI, партия "Истинные финны", группа активистов за права женщин и другие. Состоятся также акции протеста за Афганистан и Южный Камерун, которые напрямую не связаны с визитом президентов.