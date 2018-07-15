Нетаньяху рассказал о нанесении Израилем самого серьезного за четыре года удара по ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля нанесла в субботу самый серьезный удар по движению ХАИАС в секторе Газа со времен проходившей четыре года назад последней масштабной военной операции в палестинском анклаве. Об этом сообщил на еженедельном заседании кабинета министров еврейского государства в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"В субботу Израиль нанес существенный и тяжелый удар по движению ХАМАС, наша политика проста: тот, кто вредит нам, наносит себе еще больший вред, это то, что мы сделали вчера, по ХАМАС был нанесен самый сильный удар за четыре года с момента завершения операции "Нерушимая скала", - сказал премьер. "Надеюсь, ХАМАС получил наше послание, если нет, оно догонит его позже", - продолжил Нетаньяху, чьи высказывания распространила канцелярия главы правительства.

В субботу радикалы из сектора Газа выпустили по еврейскому государству порядка двух сотен ракет и минометных снарядов. Сирены воздушной тревоги звучали в прилегающих к анклаву районах с глубокой ночи до позднего вечера. В городе Сдерот, граничащем с сектором Газа, в результате разрыва пущенной радикалами ракеты ранения получили трое израильтян. В ответ Армия обороны Израиля поразила десятки военных целей ХАМАС в секторе Газа, включая два тоннеля, тренировочные базы, штаб дивизии ХАМАС в городе Бейт-Лахия и многоэтажное здание в городе Газа, которое радикалы, по утверждениям военных, использовали для обучения ведению боя в городских условиях.

По данным СМИ, договоренность о прекращении огня была достигнута сторонами при посредничестве Египта вечером 14 июля, после этого по Израилю было выпущено лишь два минометных снаряда в ночь на воскресенье, и пока наблюдается затишье. Вместе с тем, Нетаньяху заявил, что Израиль не будет терпеть и запуски горящих шаров и воздушных змеев на свою территорию. "Я слышал, что говорят о соглашении о прекращении огня, в которое не входит запрет на запуск горящих воздушных шаров и змеев из сектора Газа в Израиль, но это не является правдой: мы не готовы принимать никаких нападений на себя и будем отвечать на них соответственно", - сказал премьер в воскресенье министрам своего кабинета.

В июле - августе 2014 года Израиль провел в секторе Газа длившуюся 50 дней военную операцию "Нерушимая скала" с заявленной целью искоренения ракетных обстрелов с территории палестинского анклава. За время операции погибли свыше 2 тыс. палестинцев, еще около 11 тыс. получили ранения, потери Израиля составили 66 военнослужащих (самые крупные потери в военных операциях с 2006 года) и шесть мирных жителей. С 8 июля по 26 августа 2014 года радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю 4,5 тыс. ракет израильская армия за 50 дней поразила свыше 5 тыс. целей на территории сектора Газа.