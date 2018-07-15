СМИ: глава МВД Ирака отправил в отставку шефа полиции Эн-Наджафа на фоне акций протеста

ТАСС, 15 июня. Глава полиции иракского города Эн-Наджаф отправлен в отставку на фоне проходящих там массовых акций народного протеста. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в МВД республики.

По данным телеканала, приказ об отставке полковника Маджида Каземи подписал министр внутренних дел Ирака Касем аль-Араджи. На место экс-шефа городской полиции назначен бригадный генерал Алаа Гариб. О причинах такого решения не сообщается.

В городе Эн-Наджаф несколько дней не утихают антиправительственные демонстрации, действует комендантский час. Сотни недовольных условиями жизни иракцев требуют от властей решить проблему с перебоями в подаче электричества и водоснабжения, предоставить рабочие места. Как отмечают арабские СМИ, акции проходят стихийно, демонстранты атакуют государственные объекты, перекрывают дороги, жгут покрышки. Для разгона толпы силовики используют слезоточивый газ и водометы.

В минувшую пятницу протестующие ворвались в здание международного аэропорта Эн-Наджафа. Прибывшие на место отряды полиции освободили объект. В завязавшихся стычках погибли несколько демонстрантов, десятки получили ранения.

Мирные демонстрации, начавшиеся в Басре, к воскресенью охватили практически все южные провинции Ирака: Ди-Кар, Майсан, Эн-Наджаф, Кербелу, Бабиль.