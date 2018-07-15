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Reuters: полеты из Ирана на юг Ирака будут перенаправлены в аэропорт Багдада

Международная панорама
15 июля, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

Ранее о приостановке полетов в Эн-Наджаф, объявили авиакомпании Royal Jordanian Airlines, Fly Dubai и Kuwаit Airways

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ТАСС, 15 июля. Рейсы из Ирана в город Эн-Наджаф, расположенный на юге Ирака, где уже несколько дней продолжаются антиправительственные акции, будут перенаправлены в аэропорт Багдада. Об этом передает в воскресенье агентство Reuters.

"Из-за проблем в аэропорту Эн-Наджафа <...> иранские самолеты будут перевозить своих пассажиров в аэропорт Багдада", - приводит агентство слова официального представителя Организации гражданской авиации Ирана Резы Джафарзаде.

В минувшую пятницу сотни протестующих против низкого уровня жизни и безработицы ворвались в здание международного аэропорта Эн-Наджафа, блокировав его работу. Прибывшие позднее силовики освободили объект. В завязавшихся стычках погибли несколько демонстрантов, десятки пострадали. В администрации воздушной гавани заявили, что демонстранты не повредили инфраструктуру аэропорта и он готов принимать и отправлять рейсы.

В настоящий момент в провинции Эн-Наджаф по распоряжению правительства действует комендантский час. В город направлены дополнительные подразделения полиции и спецназа. По поступающей информации, протестующие пытаются штурмовать госучреждения, полиция в ответ применяет слезоточивый газ и водометы.

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