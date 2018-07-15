Финская полиция к саммиту Трампа и Путина заговорила на русском языке

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июля. /ТАСС/. Финская полиция к предстоящему 16 июля саммиту президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заговорила на четырех языках, в том числе и на русском. Об этом стражи порядка заявили в воскресенье на своей официальной странице в Twitter.

"Полиция Хельсинки будет информировать об актуальных событиях на протяжении всей встречи #Helsinki2018 в "Твиттере. Сообщения в "Твиттере" отправляются на четырех языках: на финском, шведском, английском и русском", - говорится в первом твите на этот счет на русском языке. Шведский является вторым государственным языком Финляндии.

Полиция г. Хельсинки будет информировать об актуальных событиях на протяжении всей встречи #Helsinki2018 в Твиттере. Сообщения в Твиттере отправляются на четырех языках: на финском, шведском, английском и русском. #poliisi #Helsinki — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 15 июля 2018 г.

Сразу после этого, стражи порядка дали советы тем, кто сейчас находится в финской столице. "Ожидаются пробки в центре Хельсинки. Лучше не ехать на автомобиле, а [передвигаться] пешком, на велосипеде, поезде и метро, полеты дронов запрещены. Пейте много воды, в выходные жара!", - говорится в сообщении.

Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Лидеры этих государств в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров. В преддверии первой полноформатной встречи лидеров России и США в городе приняты повышенные меры безопасности. Так, в понедельник будет полностью перекрыто движение общественного и личного транспорта перед президентским дворцом, где пройдут переговоры, изменены маршруты движения трамваев и автобусов, отменена часть паромов, частично закрыто воздушное пространство и введен строгий пограничный контроль со странами ЕС.