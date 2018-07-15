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Финская полиция к саммиту Трампа и Путина заговорила на русском языке

Международная панорама
15 июля, 14:22 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 15, июля. /ТАСС

Правоохранительные органы будут сообщать о событиях в рамках саммита РФ - США на своей странице в Twitter на финском, русском, шведском и английском языках

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 июля. /ТАСС/. Финская полиция к предстоящему 16 июля саммиту президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заговорила на четырех языках, в том числе и на русском. Об этом стражи порядка заявили в воскресенье на своей официальной странице в Twitter.

"Полиция Хельсинки будет информировать об актуальных событиях на протяжении всей встречи #Helsinki2018 в "Твиттере. Сообщения в "Твиттере" отправляются на четырех языках: на финском, шведском, английском и русском", - говорится в первом твите на этот счет на русском языке. Шведский является вторым государственным языком Финляндии.

Сразу после этого, стражи порядка дали советы тем, кто сейчас находится в финской столице. "Ожидаются пробки в центре Хельсинки. Лучше не ехать на автомобиле, а [передвигаться] пешком, на велосипеде, поезде и метро, полеты дронов запрещены. Пейте много воды, в выходные жара!", - говорится в сообщении.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

Саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Лидеры этих государств в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров. В преддверии первой полноформатной встречи лидеров России и США в городе приняты повышенные меры безопасности. Так, в понедельник будет полностью перекрыто движение общественного и личного транспорта перед президентским дворцом, где пройдут переговоры, изменены маршруты движения трамваев и автобусов, отменена часть паромов, частично закрыто воздушное пространство и введен строгий пограничный контроль со странами ЕС.

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